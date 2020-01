Cammarota: gestione colonnine auto elettriche demenziale.

Da quanto è dato sapere, pare che il Comune di Salerno, per le auto ibride, cioè quelle che funzionano ad energia elettrica, non concede più il permesso di usufruire dei parcheggi, a differenza di come avviene in tutte le altre città d’Italia, e per come avveniva nella stessa città di Salerno per le auto immatricolate fino allo scorso anno.

La vicenda è contraddittoria e penalizzante, in quanto da un lato il Comune di Salerno afferma di voler favorire attraverso le ricariche elettriche pubbliche a Piazza della Concordia la lotta all’inquinamento, dall’altro fa l’esatto contrario, il che è reso ancor più grave dagli ultimi dati delle centraline di rilevamento dell’inquinamento atmosferico per effetto dei gas di scarico delle auto a benzina.

Delle due l’una, o la città si attrezza e almeno procede per come ha fatto negli scorsi anni, così favorendo l’acquisto di auto elettriche in linea con l’indirizzo nazionale, oppure è demenziale la gestione della vicenda da parte sia degli organi di rappresentanza amministrativa comunale che quelli di Salerno Mobilità.

Evidenti i motivi di interesse pubblico e di danno erariale, ho convocato per la prossima settimana il Presidente di Salerno Mobilità, dott. Camillo Amodio, in Commissione Trasparenza.