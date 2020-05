Cammarota devolve compenso di marzo al Da Procida.

“Come avevo dichiarato nella determina dirigenziale n. 2141/20, non appena esigibile ho disposto il bonifico dell’intero mio compenso di consigliere comunale del mese di marzo a favore dell’Ospedale Covid Da Procida”.

L’iniziativa fa il paio con quella di Dante Santoro e fu resa pubblica dai due consiglieri comunali alla fine di marzo, anche per invogliare altri a farlo.

“Chi rappresenta il popolo nelle istituzioni e per questo riceve moneta pubblica, al popolo deve renderne conto sempre, in particolare se la destina al bene comune”, dichiara Cammarota, “e quindi in maniera trasparente a soggetti istituzionali di rappresentanza di interessi collettivi”.