XXIII Giornata nazionale della memoria delle vittime di mafia, presentazione iniziative di Libera giovedì 15 a Scafati.

È fissata per domani, giovedì 15 marzo, alle ore 12.30 a Palazzo Mayer, sede del Comune di Scafati, la conferenza stampa di presentazione della XXIII Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che, per la Regione Campania, si svolgerà a Scafati e Pompei il 21 marzo prossimo.

All’incontro con i giornalisti parteciperanno i Commissari Straordinari del Comune di Scafati, Giorgio Manari, Maria De Angelis e Augusto Polito; il Sindaco del Comune di Pompei, Pietro Amitrano; i Comandanti della Polizia Municipale di Scafati e Pompei, Giovanni Forgione e Gaetano Petrocelli; Fabio Giuliani e Anna Garofalo, rispettivamente Referente regionale di Libera in Campania e referente provinciale di Libera a Salerno; Bruno Vallefuoco e Annamaria Torre, referenti di Libera memoria rispettivamente per la Campania e per la provincia di Salerno.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i dettagli del programma e le misure organizzative adottate per l’occasione.