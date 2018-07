welovecava, vince Cava Storie.

Cava Storie è la vincitrice del contest #welovecava, organizzato da Associazione Exedra e Soc. Coop. Cava Felix.

L’associazione beneficerà di 5.000€ in servizi professionali per la realizzazione del progetto “L’Aromataro”.

L’Associazione Exedra e la Cooperativa Sociale Cava Felix hanno indetto lo scorso maggio

una call for ideas per la ricerca di progetti di utilità sociale e territoriale nell’area del Comune

di Cava de’ Tirreni.

La prima edizione del 1° Contest “WeLoveCava” è stato un successo: il

vincitore dell’iniziativa, Cava Storie, è stato decretato a seguito della raccolta di idee e grazie

ad una votazione online.

Cava Storie, nella figura del presidente Paolo Di Mauro si occupa di ricerche storiche e

studi sul territorio e della pubblicazione di racconti e storie dedicati alla città di Cava de’

Tirreni. Di recente è anche in onda un programma dedicato al territorio e non solo “Itinere:

storie di ieri e di oggi” condotto in streaming da Aniello Ragone sulla webtv La Red.

“Siamo rimasti felicemente sorpresi dall’interesse delle associazioni coinvolte e della qualità

delle idee pervenute. Inizieremo subito la collaborazione con l’associazione vincitrice per la

realizzazione del loro progetto che coinvolge il territorio, l’ambiente e le antiche tradizioni

della nostra città.” – sostiene Emanuele Pisapia , presidente dell’Associazione Exedra – “Il

contest #welovecava è solo il primo progetto pilota di valorizzazione delle eccellenze del

Terzo Settore cittadino”.

Emiliano Sergio , presidente della Coop.Soc. “Cava Felix ” interviene: “La Rete, al secondo

anno, è un progetto sempre più incisivo ed importante per la città di Cava de’ Tirreni. Dopo

aver realizzato la sinergia tra gli Enti oggi abbiamo posizionato il primo mattoncino per la

valorizzazione delle loro idee progettuali. Congratulazioni a Cava Storie: faremo di tutto per

far diventare realtà il progetto vincitore.”

“Il supporto legale-amministrativo è fondamentale nella costruzione di un progetto territoriale

efficace” – dichiara l’ avv. Giuseppe Zarrella dello Zei Studio Lab – “Molto spesso le migliori

idee si trovano ad affrontare immediatamente lo scoglio insormontabile di un impianto

normativo policromo ed eterogeneo, entrando fin da subito in difficoltà. Sono certo che

questa iniziativa potrà sensibilizzare ed aiutare le associazioni aderenti verso queste

tematiche e renderle più consapevoli di obblighi e doveri presenti e futuri”.

Il progetto L’Aromataro prevede la valorizzazione del verde attiguo alla scuola primaria della

località SS. Annunziata per l’innesto di spezie ed aromi. L’Associazione Cava Storie

desidera recuperare la figura dell’aromataro, venditore di spezie e farmaci del ‘400. Le aree

verdi potranno essere curate dagli abitanti del luogo come risorsa condivisa e il prelievo dei

prodotti sarà assolutamente gratuito. Il progetto prevede inoltre una componente

storico-didattica attraverso la creazione di pannelli ad-hoc per ogni prodotto indicanti il

nome, le caratteristiche, le modalità di preparazioni per tisane e rimedi naturali ed adibire

una piccola area alla riproposizione delle lavorazioni agricole del nostro territorio come la

vendemmia, la produzione di olio, i rimedi naturali come “l’erb rà maronn”.

“Attraverso il supporto ricevuto dal contest #welovecava desideriamo rendere l’area della

SS. Annunziata uno spazio attrezzato che possa fungere da attrattore ed intrattenimento per

i più giovani anche con l’installazione di giostre e percorsi ludici per i più piccoli. Non

vediamo l’ora di metterci a lavoro“ – conclude Aniello Ragone del gruppo Cava Storie – “È

bello vedere come dal territorio possono nascere iniziative come questa e sono felice che il

progetto de l’Aromataro abbia suscitato l’interesse della comunità”.

Il progetto riceverà un contributo in servizi professionali del valore di 5.000€ comprendente

consulenza progettuale, legale, di comunicazione e in servizi digitali dai professionisti

promotori dell’iniziativa e sarà poi riproposto al Comune di Cava de’ Tirreni per essere

“impiantato” in altre aree del territorio.