WeLoveCava, contest di idee per le associazioni de la Rete di Cava.

L’Associazione Exedra, insieme alla Cooperativa Sociale Cava Felix, ha indetto una call for ideas per la candidatura di progetti di utilità sociale e territoriale nell’area del Comune di Cava de’ Tirreni.

Potranno partecipare al contest online #WeloveCava tutte le associazioni aderenti a “La Rete”, il progetto di aggregazione associativa, ideato da Coop. Soc. Cava Felix, protocollato al Comune di Cava de’ Tirreni in data 08/03/2016 (n. prot. 201600014035) e giunto alla seconda annualità.

Sarà possibile candidare la propria idea collegandosi all’indirizzo https://www.justhelp.it/welovecava – Il modulo consentirà alla associazioni aderenti a La Rete di inviare il proprio progetto.

Tutti i dettagli dell’iniziativa ed il regolamento completo è disponibile all’indirizzo http://justhelp.it/welovecava/regolamento

Ecco il calendario dell’iniziativa

Le adesioni potranno essere raccolte a partire dalla ore 12:00 del 21 maggio 2018 fino alla mezzanotte del 10 giugno 2018

I progetti saranno valutati in base alla loro fattibilità basandosi su quantità e qualità delle risorse già disponibili e all’impatto sul territorio.

Dal 18 giugno fino all’8 luglio sarà possibile inviare la propria preferenza tramite i social network attraverso una votazione digitale.

Il contest #WeLoveCava diventerà digitale e tutti i cittadini, supporter e stakeholders potranno accedere al sito di justhelp.it per votare il progetto preferito attraverso i propri canali social o tramite il proprio indirizzo email.

“Desideriamo promuovere un progetto sociale meritevole tra le associazioni aderenti a La Rete per poter offrire un contributo importante alla sua realizzazione” – sostiene Emanuele Pisapia, presidente dell’Associazione Exedra – “l’utilizzo di un contest online e la creazione di #WeLoveCava è già di per sé una piattaforma di grande slancio e visibilità per poter promuovere il proprio progetto e vederlo realizzato attraverso il contributo di professionisti che vogliono donare al proprio territorio qualcosa di speciale”.

Emiliano Sergio, presidente della Coop.Soc. “Cava Felix” interviene: “il successo del primo anno de La Rete e il confronto con le associazioni aderenti ci ha spinto sempre più all’ascolto e alla valorizzazione delle risorse già esistenti a Cava de’ Tirreni. Questo contest ci darà l’ulteriore opportunità di realizzare, attraverso le professionalità di ognuno, un progetto sociale che trasformi l’idea in un progetto concreto e condiviso ”.

“Il supporto legale-amministrativo è fondamentale nella costruzione di un progetto territoriale efficace” – dichiara l’avv. Giuseppe Zarrella dello Zei Studio Lab – “Molto spesso le migliori idee si trovano ad affrontare immediatamente lo scoglio insormontabile di un impianto normativo policromo ed eterogeneo, entrando fin da subito in difficoltà. Sono certo che questa iniziativa potrà sensibilizzare ed aiutare le associazioni aderenti verso queste tematiche e renderle più consapevoli di obblighi e doveri presenti e futuri”.

Il progetto più votato sarà premiato con un contributo in servizi professionali del valore di 5.000€ comprendente consulenza progettuale, legale, di comunicazione e in servizi digitali (hosting / dominio / campagna di crowdfunding).

Per ogni informazione in merito alla partecipazione:

Segreteria organizzativa Associazione Exedra

Viale Marconi, 53

84013 – Cava de’ Tirreni (SA)

Tel. 089464793

direttivo@justhelp.it

SITO WEB DEL CONTEST #WELOVECAVA

FANPAGE ASSOCIAZIONE EXEDRA