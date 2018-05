Vita indipendente e Dopo di Noi, martedì 15 a Palazzo di Città.

Evento formativo promosso da Fondazione Casamica Onlus in collaborazione con DPI Italia Onlus, Fish Campania e MO.VI. Campania Onlus finalizzato a informare/formare sulla normativa in materia di vita indipendente e dopo di noi e a fornire strumenti pratici per la redazione di un progetto individualizzato volto all’inclusione e alla partecipazione delle persone con disabilità nella società (art. 19 Convenzione ONU).

Si terrà martedì 15 maggio 2018, dalle ore 9.30 alle 18.00, presso il Salone dei Marmi, Palazzo di Città, Comune di Salerno, Via Roma. L’evento che prevede i saluti di Carmela Guarino, Presidente Fondazione Casamica e di Giovanni Savastano, Assessore alle Politiche Sociali Comune di Salerno, è articolato in due sessioni (mattina dalle 9.30 alle 13.30 e pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00) ed è rivolto principalmente ad Assistenti Sociali e a tutti coloro che sono interessati alla progettazione in materia di Vita Indipendente e Dopo di Noi.

Nella sessione mattutina interverranno Maria Rosaria Duraccio, presidente del MO.V.I.CA, Giampiero Griffo, presidente del DPI Italia Onlus, Daniele Romano, presidente Federhand/Fish Campania, Ciro Tarantino, Docente di Sociologia dei codici culturali presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria, Renato Briante, Consulente INAPP e Formez per l’accompagnamento tecnico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Fortunata Caragliano, Dirigente per le Politiche Sociali e Sociosanitarie della Regione Campania.

L’attività laboratoriale pomeridiana, strutturata in gruppi di lavoro, sarà coordinata da Ilaria Del Re, Assistente Sociale di Fondazione Casamica.

L’iscrizione all’evento è gratuita, sono previsti 6 Crediti Formativi per Assistenti Sociali.

Per effettuare la registrazione occorre compilare il form online disponibile al seguente link:

www.retesolidale.it/dopodinoi

Per ulteriori informazioni e approfondimenti:

t.dellorusso@retesolidale.it oppure info@retesolidale.it