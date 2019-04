Virvelle e Ninja Academy in cerca di talenti del marketing digitale.

In una società in continua evoluzione, la trasformazione digitale è una delle sfide più importanti che le imprese sono tenute ad affrontare.

Costruendo una connessione sinergica con professionisti formati alle più innovative competenze in ambito digitale, Ninja Academy annuncia la partnership con Virvelle, attraverso il lancio del servizio “Ninja Talent”, allo scopo di facilitare le aziende nella ricerca e selezione dei migliori talenti nel marketing digitale.

Già presente nel settore come supporto alle ricerche con la piattaforma Ninja.it, numero uno in Italia nel marketing e nella comunicazione per la digital economy, insieme alla scuola di formazione Ninja Academy, leader nell’e-learning che, ogni giorno, forma i talenti del digitale, da oggi viene attivato lo step successivo di consulenza e affiancamento nelle attività di recruiting, grazie alla collaborazione con Virvelle.

Il servizio premium Ninja Talents è stato progettato per rispondere alla necessità di ricercare costantemente talenti che portino un valore aggiunto nel contesto aziendale di riferimento. Ogni azienda potrà scegliere il livello del servizio in linea con le specifiche esigenze, avvalendosi di professionisti digitali e HR specializzati nella valorizzazione delle risorse umane.

A partire dallo scorso marzo, gli iscritti ai corsi Ninja Academy vengono profilati sulla base delle hard e soft skills, per fornire alle aziende i migliori candidati compatibili con le figure ricercate.

Per garantire profili qualificati e rispondenti alle proprie aspettative, solo gli allievi che hanno frequentato un certo numero di ore formative Ninja Academy possono accedere al servizio di placement. U n servizio progettato per rispondere all’emergenza del “digital mismatch”, Ninja Talents nasce in un momento storico che vede la comunicazione cambiare e i big data diventare strumento indispensabile per il business, dove le aziende sono sempre più coscienti del fatto che una buona strategia ha bisogno di talenti digitali in possesso di competenze aggiornate e puntuali.

Secondo la ricerca Recruiter Sentiment 2019 di LinkedIn, il 40% dei recruiter italiani afferma che non vi siano abbastanza candidati con le giuste competenze digitali rispetto ai posti di lavoro disponibili. Parallelamente, in un’altra ricerca sull’argomento, il 74% degli HR Manager intervistati ha dichiarato che il possesso di una o più competenze digitali nella scelta di un candidato è molto importante o fondamentale e il 76% (3 responsabili delle Risorse Umane su 4) ha sottolineato la difficoltà di individuare candidati con competenze digitali adeguate.

“Condividiamo con Virvelle le missioni di professional empowerment e sviluppo delle imprese. In questi anni abbiamo formato talenti digitali che oggi lavorano nelle più importanti imprese italiane e restano moltissime quelle che ci chiedono di accedere al nostro database, per avere un supporto nella ricerca e selezione dei migliori candidati” – nelle parole di Mirko Pallera, CEO e founder Ninja Academy. “Ora, ogni azienda avrà a sua disposizione un servizio premium di recruiting e potrà entrare in contatto con talenti certificati dal sistema di qualità Ninja Academy”. Mario Vitolo, Managing Director Virvelle, spiega: “Il percorso di digitalizzazione, avviato in tutti i settori dell’attività produttiva, avrà impatti sempre più dirompenti sul mercato del lavoro. Di fronte a tale crescente complessità, c’è chi si lascia travolgere dagli eventi e chi, invece, come Ninja Marketing, avanza proposte e coglie le enormi opportunità che ne derivano, con un approccio illuminato, competente e proattivo. Siamo fieri della collaborazione, da cui nasce il progetto Ninja Talent che intende favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, grazie ad un recruiting sempre più qualificato per la ricerca di talenti digitali”.

Ninja Academy, con la sua scuola di formazione online, è nata per guidare i professionisti del futuro. Leader nel settore, con oltre 60.000 iscritti ai suoi corsi, contribuisce a rendere l’alta formazione specialistica, democratica e accessibile.

Virvelle è una società di consulenza e formazione, nonché agenzia per il lavoro, che offre alle imprese servizi integrati per il potenziamento delle risorse umane e lo sviluppo organizzativo. Mediante attività di assessment e percorsi di occupabilità, ricopre un fondamentale ruolo di congiunzione tra domanda e offerta di lavoro.