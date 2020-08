Violazione norme anti assembramento, Carabinieri fanno finire serata di Jimmy Sax al Porto di Maiori.

Termina con l’intervento dei Carabinieri lo show di Jimmy Sax al Porto Turistico di Maiori.

E’ successo quando l’artista francese, noto anche come Jim Rolland, ha invitato il pubblico a ballare sotto il palco, causando così la violazione delle normative anti assembramento dovute al covid-19.

Inevitabile a questo punto l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Maiori guidati dal Maresciallo Giuseppe Loria, insieme alla Polizia Municipale del Comune di Maiori guidata dal Maggiore Giuseppe Rivello, che hanno deciso di far terminare immediatamente lo spettacolo ed attivare le procedure di deflusso ordinato degli spettatori che pure erano accorsi in buon ordine al Porto di Maiori e rispettando, almeno inizialmente, le disposizioni anti assembramento, come il distanziamento e l’uso delle mascherine ove questo non fosse possibile.

Agli organizzatori della manifestazione è stata comminata una sanzione di 1000€ per violazione della normativa regionale anti assembramenti.

Oltre allo show di Jimmy Sax in cartellone anche gli spettacoli di Biagio Izzo (tenutosi lo scorso 13 agorsto) e di Vincenzo Salemme (in programma giovedì 20) sempre al Porto di Maiori

(si ringrazia per le foto Il Vescovado e Positanonotizie)