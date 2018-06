Video ospedale Sarno, Asl Salerno smentisce e diffida.

In riferimento alla notizia apparsa su alcune testate on line ed al relativo video postato su alcuni social, con scene di sesso che si sarebbe consumato fra operatori all’interno dell’Ospedale di Sarno, questa Asl ha prontamente disposto le opportune verifiche, aseguito delle quali si è in grado di assicurare che la notizia riportata è completamente falsa, e destituita di ogni fondamento.

La descrizione dei personaggi non corrisponde ad alcun operatore in servizio presso l’ospedale di Sarno, ed il video è stato girato in ambienti sicuramente estranei al “Villa Malta”. I luoghi teatro della vicenda, infatti, non sono in alcun caso riconducibili ad alcun ambiente del nosocomio.

Questa Asl, pertanto:

– smentisce categoricamente la notizia ed il video pubblicati;

– richiede l’immediata rimozione di quanto pubblicato da siti e testate ed il ritiro del video dal web, dai social e dai siti, richiamando ognuno alle proprie responsabilità di legge;

– comunica che di quanto sopra è stata fatta immediata segnalazione all’Autorità Giudiziaria e di Polizia Postale;

– preannunzia azioni legali, a tutela del buon nome e della dignità dell’ospedale e dell’Azienda tutta.