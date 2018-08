Vadim BRodski in concerto a Cava per Le Corti dell’Arte.

Recital del celebre violinista ucraino Vadim Brodski, con il pianista Sergio De Simone, lunedì 27 agosto (ore 21) nella corte del Teatro comunale del Complesso di san Giovanni (corso Umberto I, 153), a Cava de’ Tirreni, per il 31° festival “Le Corti dell’Arte”. L’appuntamento impegnerà gli illustri concertisti nell’esecuzione della Sonata per violino e pianoforte in la minore op. 105 di Robert Schumann, di “Introduction et Rondò capriccioso” op. 28 di Camille Saint-Saëns, e della Sonata per violino e pianoforte in la maggiore di César Franck. Posto unico: 10 euro; under 21: 7 euro.

Vadim Brodski, premiato, tra gli altri concorsi, al prestigioso “Paganini” (1984), nella sua lunga e brillante attività ha suonato con le più importanti orchestre come la Leningrad Philharmonic, la Filarmonica di Mosca, la Polish National Radio Symphony, la Warsaw Philharmonic, la Suisse Romande di Ginevra e la Philharmonia Orchestra di Londra. Durante una sua tournee italiana del 1997, il violinista ha avuto l’onore di suonare il famoso “Guarneri del Gesù” appartenuto a Paganini. E’ apparso anche sulla televisione italiana, suonando i concerti di Tchaikovsky, Bartok, Paganini, e Le Quattro Stagioni di Vivaldi.

Il fiorentino Sergio De Simone, vincitore di numerosi premi in concorsi pianistici e di musica da camera, svolge attività concertistica sia in veste di solista che in formazioni cameristiche, in Europa e negli Stati Uniti. Si è, inoltre, esibito con prestigiose orchestre ed è rinomato anche come docente: insegna Pianoforte presso il Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance di Londra, all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Mascagni” di Livorno, e presso la Scuola di Musica di Sesto Fiorentino, della quale è stato direttore dal 2006 al 2016, oltre e tenere masterclasses presso autorevoli università e accademie di tutto il mondo.

In caso di avverse condizioni meteo i concerti del festival si tengono nella Sala del Consiglio Comunale del Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni.

Per informazioni: info@jacoponapoli.it

Prevendita presso l’edicola “Al Borgo” (corso Umberto I, 81) e presso la caffetteria San Fransao (piazza San Francesco).

www.jacoponapoli.it facebook.com/AccademiaMusicaleJacopoNapoli