Un volto per Florinella, selezioni sabato 26 al Monastero di San Giovanni a Cava.

Sabato 26 maggio 2018 alle 18:30 presso i giardini del Complesso monumentale del Monastero di San Giovanni di Cava de’ Tirreni si svolgerà la selezione del volto della ragazza che incarnerà Florinella nell’edizione 2018 delle nozze. La manifestazione, giunta alla XIII edizione, “La storia è cultura – Le nozze di Florinella”, progetto ideato nel lontano 2000 dall’associazione storico culturale “Borgo Scacciaventi – Croce” che vede la sua anteprima nella “Selezione un volto per Florinella.”, torna a Cava de’ Tirreni dopo due anni di assenza. Tante le tante ragazze che hanno chiesto di partecipare al concorso per poter interpretare la famosa sposa dei primi del ’400.

“Le nozze di Florinella” è una suggestiva rievocazione delle nozze del ricco mercante Risoctulo con la giovane Florinella, la cui unione in matrimonio fu sancita attraverso un documento conservato nell’Archivio storico dell’Abbazia Benedettina della Santissima Trinità. Il documento in questione è un morgengabe, “dono del mattino”, ovvero un istituto del diritto germanico che garantiva alla sposa il mantenimento per ella stessa e per i figli, anche in caso di eventuale vedovanza. Fra le domande pervenute, molte provengono dalle scuole grazie alla collaborazione con i dirigenti scolastici che hanno compreso la valenza culturale della manifestazione ed hanno divulgato il bando negli istituti. Le stesse ragazze vincitrici della scorsa edizione, entusiaste dell’esperienza vissuta, sono state le prime promotrici della manifestazione, preoccupandosi loro stesse del “reclutamento” delle ragazze per la selezione.

“La nuova edizione della rievocazione delle Nozze di Florinella, evento mancato per qualche anno, sottolinea l’interesse della amministrazione per il folklore, la storia e le belle tradizioni del nostro territorio. – ha dichiarato l’assessore Barbara Mauro- Nello scenario prezioso dei portici e del Monastero di San Giovanni si ripercorreranno I momenti suggestivi di un evento che delinea uno spaccato della Cava quattrocentesca, Città florida per il commercio e l’artigianato di manufatti, tessuti, pellame, enogastronomia. Nell’evoluzione dei tempi, la stessa inventiva e capacità si riscontra negli attuali operatori economici. Ringraziamo l’operosità dei nostri commercianti, dei produttori e degli artigiani che con impegno costante mantengono alto l’onore della bella Cava.”

La serata sarà presentata dalla giornalista Imma Della Corte affiancata da Laura Cammarota, Florinella 2012. Una giuria tecnica composta dal giornalista Antonio Di Martino, presidente di giuria, dall’Assessore alle attività produttive, Barbara Mauro, dalla giornalista Magrina Di Mauro, dalla professoressa Elvira Narbone, in rappresentanza degli istituti superiori sempre vicini alla manifestazione e dal parrucchiere Luca Pellegrino. La selezione il volto di Florinella edizione 2018 vedrà il coinvolgimento di Tony Sorrentino presidente del Festival dell’Artigianato, nel lavoro di preparazione della presentatrice. Nel corso della serata sarà presentato poi il programma completo della manifestazione “Le nozze di Florinella”, che si terrà il prossimo 7 luglio e della Mostra dei costumi del Gruppo Storico Scacciaventi-Croce che festeggiano quest’anno 40 anni di storia passione e folklore.