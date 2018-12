Un Secolo nella Calza, mostra di giocattoli da mercoledì 6 alla Pinacoteca Provinciale.

Il Presidente della Provincia di Salerno Ing. Michele Strianese ospita presso la Pinacoteca Provinciale di Via Dei Mercanti e presso il Museo Archeologico di Via S. Benedetto, una mostra dal titolo “Un Secolo Nella Calza”, una iniziativa della associazione “Kukkugaie – Donne per la cultura”, in collaborazione con l’Assessore al Commercio del Comune di Salerno.

La mostra, che si aprirà alle 18.30 di giovedì 6 dicembre nella Pinacoteca, presenta una eccezionale rassegna di giocattoli di ogni tipologia, a partire dai primi anni del secolo scorso fino al 1960 circa.

L’esposizione ricade in un periodo di particolare affluenza turistica a Salerno, e vuole costituire un messaggio significativo non solo sul fascino nostalgico del tempo passato ma anche, e soprattutto, un richiamo a tutta la società sulla vitale importanza del tempo futuro rappresentato dall’infanzia attuale.

Alla conferenza stampa prenderanno parte i curatori, Presidente Michelangelo Russo e Dott. Emilio Porcaro, la Prof.ssa Mariarosaria Vitiello, Consigliere Politico in materia di politiche culturali, educative e scolastiche della Provincia di Salerno, la Presidentessa dell’associazione “Kukkugaie” Dott.ssa Enza Braca.