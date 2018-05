Un nuovo Porto, sabato 26 a cura de La Nostra Libertà.

Decolla il dibattito attorno all’iniziativa de “La Nostra Libertà” di delocalizzare il Porto di Salerno e riscoprire la Città del Mare.

“La delocalizzazione del Porto commerciale risolverebbe tutti i problemi, quelli della necessaria espansione della più grande industria di Salerno, e quelli della città del mare”, afferma Cammarota, che presenta il quarto appuntamento de La Nostra Libertà : “la delocalizzazione è ben possibile, perché è una proposta istituzionale e recente, come quella contenuta nel piano urbanistico della Provincia di Salerno del 2012, in studi di fattibilità, in progetti concreti di professionisti di rilievo. E, a differenza di altri interessi, legittimi ma privati, è un interesse pubblico”.

Ne discuteranno sabato 26 Maggioalle ore 11,00, presso la sede sociale dell’associazione in Via Lucio Petrone 69, oltre all’avv. Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza al Comune di Salerno e promotore dell’iniziativa, il prof. arch. Alberto Cuomo, già Presidente dell’Ordine degli Architetti di Salerno; l’arch. Catello Bonadia, redattore del Piano Urbanistico Territoriale 2012 Provincia di Salerno; l’arch. Giovanni Spezzaferro, relatore Progetto Water Front Salerno 2008; Carmen Incisivo, giornalista de Il Mattino.

un nuovo porto