Ultimo in concerto al PalaSele di Eboli sabato 27.

Prende il via domani, sabato 27 aprile, dal PalaSele di Eboli la nuova tournee, tutta sold out, di Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, che con il “Colpa delle Favole Tour” ha già registrato da mesi il tutto esaurito. Dai live nei piccoli locali del 2018 ai club, per arrivare ai palasport: Ultimo torna nella sua dimensione preferita, quella live appunto dove, insieme al pubblico, condivide sentimenti e stati d’animo, in uno scambio continuo di momenti che rimangono impressi nella memoria.

Lo show sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album del giovane cantautore “COLPA DELLE FAVOLE” (Honiro, distribuzione Believe) che, uscito il 5 aprile, ha debuttato alla posizione #1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk, mantenendo la posizione per due settimane consecutive e, in una sola settimana dalla release, ha già ottenuto la certificazione oro. Il disco rappresenta un nuovo capitolo di una storia iniziata con l’album d’esordio. Nel 2017 “Pianeti” racconta, attraverso una dimensione di fantasia, la storia di un ragazzo arrabbiato, in cerca di una posizione nel mondo, e con un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. “Peter Pan” nel 2018 descrive la conquista del mondo tanto desiderato, la realizzazione dei sogni, fra cui una meravigliosa storia d’amore, e, attraverso una metafora, il personaggio tenta di evadere dal quotidiano. Ora, nelle tredici tracce di “COLPA DELLE FAVOLE”, scritte e prodotte da Ultimo, il protagonista raggiunge l’immaginata Isola che non c’è e scopre che quel mondo a lungo sperato non gli basta e non corrisponde a ciò che immaginava. “Colpa delle favole” indaga la profondità di un animo inquieto, poetico, a tratti impaurito e inadeguato, un giovane uomo che ama le cose semplici ed è stato travolto da un sogno stupendo, ma che nasconde, allo stesso tempo, i suoi lati oscuri. Anche il successo, tanto amato e per cui si è lottato con tenacia, può diventare un ostacolo quando non si è sul palco.

Il disco è stato anticipato dai singoli “I tuoi particolari”, già doppio disco di platino con cui ha partecipato alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, e “Fateme Cantà” uscito in digitale, che, al suo debutto, ha conquistato la posizione #1 su iTunes ed è accompagnato dal videoclip firmato dal regista Emanuele Pisano che vede la straordinaria partecipazione di Antonello Venditti, segno del profondo legame tra la storica tradizione musicale romana e la nuova scena della città. Il 5 aprile, insieme al disco, è uscito anche il nuovo singolo, accompagnato da un nuovo video, intitolato “Rondini al guinzaglio”. Ultimo chiuderà la tournee con “La Favola”, una speciale data evento che lo vedrà protagonista (il 4 luglio) all’Olimpico di Roma: sarà il più giovane artista italiano a esibirsi in uno stadio.

INFO UTILI Il “Colpa delle Favole Tour” è organizzato da Vivo Concerti, la tappa al PalaSele, sold out da mesi, è a cura di Anni 60 produzioni. Il Botteghino della Venue sarà aperto per il ritiro dei biglietti acquistati online a partire dalle ore 17, i cancelli saranno aperti per l’ingresso generale del pubblico dalle ore 19, lo show avrà inizio alle ore 21. Per informazioni: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

