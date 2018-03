Truffe a imprenditori, GdF arresta 5 persone.

In data odierna Ufficiali di PG in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria

del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Salerno, hanno eseguito un’ordinanza applicativa delle misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, nei confronti di 5 indagati ritenuti responsabili di numerose truffe ai danni di imprenditori; contestualmente è stato emesso anche un decreto di sequestro preventivo di beni nella disponibilità degli stessi indagati pari al valore del profitto illecitamente conseguito quantificato in circa un milione di euro.

La complessa attività investigativa ha trovato la sua genesi in alcune denunce presentate da

alcuni imprenditori; i successivi accertamenti svolti dai militari della Guardia di Finanza hanno

consentito di disvelare Pesistenza di un’associazione a delinquere operante a livello nazionale

dedita alla commissione di truffe seriali, di cui 13 probatoriamente accertate; in paiticolare gli

indagati, approfittando di imprese che avevano l’esigenza di ottenere finanziamenti, ponevano le vittime in contatto con la sedicente filiale di Salerno della Credibanka, proponendo, sin da subito, vantaggiosi contratti di finanziamento per i quali venivano da subito richiesti cospicui versamenti per i costi delle operazioni di finanziameiito che poi risultavano fittizie.

La mise en scene beneficiava di un vero e proprio “set cinematografico” realizzato nei minimi

dettagli, con la creazione di una reception, di lussuosi uffici, di personale e persino di utenti present inella sala d’aspetto dichiarantisi pienamente soddisfatti dei finanziamenti concessi dalla società creditizia “fantasma”.