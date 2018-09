Traffico internazionale di droga, GdF arresta una persona a Nocera.

Traffico internazionale di sostanze stupefacenti: un arresto e numerose perquisizioni eseguite

dalla Guardia di Finanza di Salerno

La Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica di

Salerno – Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in

carcere, emessa dal G.l.P. presso il Tribunale di Salerno, nei confronti di un trentatreenne

nocerino, indagato, unitamente ad altre 5 persone, per associazione per delinquere dedita al

traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

L’arresto e le perquisizioni – svolte nell°Agro nocerino-sarnese – disposte nei confronti di

tutti gli indagati giungono al termine delle indagini condotte dal G.l.C.O. di Salerno, scaturite

in seguito all’arresto in flagranza di reato di tre persone awenuto a febbraio del 2017 presso

la stazione ferroviaria di Salerno.

In quella circostanza si accertò che una quarantottenne dell’Honduras proveniente dalla

Spagna, dopo essere atterrata all’aeropo1to di Fiumicino, aveva consegnato, al suo arrivo a

Salerno, 84 ovuli, contenenti complessivamente più di un chilo di cocaina, ad una

quarantacinquenne cubana e a un ventottenne nocerino, provenienti dal Comune di S. Egidio

del Monte Albino, che la attendevano alla stazione.

I tre soggetti furono arrestati e si trovano ancora in carcere, anche in seguito alla intervenuta condanna nel primo grado di giudizio.

Le indagini sviluppate dalle Fiamme Gialle salernitane hanno consentito di identificare

gli altri soggetti che hanno partecipato all’i1nportazione della sostanza stupefacente e di

accertare il pieno coinvolgimento del trentatreenne nocerino nell’episodio del febbraio 2017.

Pochi giorni prima dell’importazione della sostanza stupefacente, infatti, si era recato in

Spagna per concordare con il venditore le modalità di acquisto e di trasporto della partita di

cocaina.

E’ stato lui, inoltre, ad incaricare i due soggetti, poi arrestati, di recarsi alla stazione ferroviaria per incontrare l’honduregna proveniente dalla penisola iberica.