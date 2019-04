Tozzi & Raf, data ad Eboli rinviata al 19 maggio.

Debutterà il 13 maggio da Milano Il tour nei palasport di RAF e UMBERTO TOZZI che per la prima volta insieme attraverseranno l’Italia da nord a sud per un totale di 13 imperdibili concerti: un’occasione unica per fare il pieno di musica, emozioni e divertimento insieme a due grandi artisti che rappresentano un pezzo di storia della musica italiana.

A causa di una laringo-faringite che ha colpito Umberto Tozzi durante le prove a Rimini, le date tra il 3 e il 9 maggio, compresa la data di Eboli, sono state rinviate alle settimane seguenti. L’appuntamento al PalaSele di Eboli, inizialmente previsto il 7 maggio, è stato rinviato a domenica 19 maggio, quando RAF e UMBERTO TOZZI per la prima volta insieme sul palco faranno cantare e ballare il pubblico sulle note dei loro successi che hanno conquistato intere generazioni, in Italia e all’estero.

I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date.

Per chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti acquistati, queste le modalità:

– Per il rimborso dei biglietti acquistati presso un punto vendita è possibile rivolgersi al punto vendita dove è stato acquistato il biglietto entro e non oltre l’11 maggio 2019.

– Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro presso il luogo dell’evento‘, è possibile scrivere all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre l’11 maggio 2019.

– Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, è possibile spedire il biglietto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre l’11 maggio 2019 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

Per la nuova data i biglietti sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali. Per informazioni sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

Il tour “RAF TOZZI” è prodotto da Friends&Partners in collaborazione con Colorsound, la tappa al PalaSele di Eboli è a cura di Anni 60 produzioni.

Radio Italia è radio ufficiale del tour.