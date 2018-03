Tour virtuale dei luoghi della cultura di Salerno e Avellino promozionati a Berlino, Mosca, Napoli e Dubai.

Il video Itinerari Segreti è una panoramica dei luoghi più suggestivi ma meno conosciuti del territorio di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino. L’idea nasce da una rielaborazione del piano di comunicazione Web e Turismo Culturale che ha come obiettivo strategico l’ampliamento dell’offerta culturale e turistica, attraverso la realizzazione di un tour virtuale dedicato ai luoghi culturali in cui è intervenuta maggiormente l’opera della Soprintendenza diretta da Francesca Casule.

L’iniziativa è stata presentata a Salerno nella sala conferenze di Palazzo “Ruggi” della Soprintendenza. Sono intervenuti: Michele Faiella, funzionario per la promozione e comunicazione/responsabile dell’Ufficio Stampa e Stefania Ugatti, funzionario e responsabile del progetto “Itinerari Segreti”.

Il progetto è finanziato dalla REGIONE, in collaborazione con UNIONCAMERE, per promuovere la Campania in ambito turistico, in Italia e nel mondo. Le manifestazioni, infatti, si svolgeranno a Berlino, Mosca, Napoli e Dubai dove, presso lo stand della Regione Campania, sarà proiettato il video Itinerari Segreti. Inoltre il 14 marzo, in occasione della Giornata Nazionale del PAESAGGIO promossa dal Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, il video sarà proiettato nella sede Istituzionale di Palazzo Ruggi d’Aragona a Salerno.

Itinerari Segreti. Intende valorizzare il nostro patrimonio e promuovere quei territori poco conosciuti dai turisti ma ricchi di bellezze naturali, paesaggistiche e culturali; e non meno ricchi di patrimoni agroalimentari ed enogastronomici, espressione più intima della cultura di popoli e territori, come lo sono le lingue e i dialetti, la musica popolare e gli stili di vita che insieme rappresentano un vero giacimento culturale da salvaguardare, conoscere, valorizzare e tramandare.