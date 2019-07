Torna Salerno Danza d’ aMare  Il campus di danza più atteso dell’estate, da domenica 14.

La maestra di danza Alessandra Celentano sarà anche quest’ anno tra gli insegnanti ospiti di Salerno Danza d’ aMare, l’evento tersicoreo tra i più importanti del Sud Italia che si terrà dal 14 al 21 luglio nella cornice della città di Salerno. La maestra reduce dalla diciottesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, terrà all’ interno del Campus del Centro Sociale di Salerno le sue lezioni di danza classica rivolte a tutti gli allievi e appassionati di danza.

Durante la scorsa edizione della kermesse coreutica aveva dichiarato ‹‹Torno ogni anno qui, in occasione di Salerno Danza d’ aMare , per la simpatia dell’ organizzazione, ma soprattutto perché ritrovo un grandissimo entusiasmo in questi ragazzi, c’è sempre una fortissima affluenza e questo denota una buona organizzazione. I giovani hanno l’opportunità di studiare in tanti modi diversi con i tanti maestri che sono presenti qui ogni anno e questo è molto bello››.

Salerno Danza d’ aMare

Il campus di danza più atteso dell’estate

Da sempre “SALERNO DANZA d’aMare” rappresenta una vetrina importante per i tanti giovani danzatori provenienti da tutta Italia. Un’occasione di incontro tra i più celebri danzatori nel mondo e gli allievi che avranno l’opportunità di crescere professionalmente. Sono tanti i giovani danzatori che hanno trovato in questo evento la chiave per aprire le porte al loro futuro artistico. Per tutta la settimana le aule del Centro Sociale di Salerno saranno animate da oltre 200 giovani ballerini che partecipano a stage, workshop e audizioni tenute da maestri di chiara fama.

Un cast di grandi nomi della danza che si amplia di anno in anno: Alessandra Celentano maestra del talent TV “AMICI di Maria De Filippi”, Alexandre Stepkine già Maître de Ballet del Teatro dell’Opera di Roma, Little Phil ballerino e coreografo di Justin Timberlake, André De La Roche ballerino al fianco di Heater Parisi e poi coreografo in tanti programmi TV, Mia Molinari già prima ballerina in “Fantastico” e tanti programmi TV di successo, Cristina Amodio è guest teacher in varie compagnie italiane ed europee, Kristina Grigorova già prima ballerina nei maggiori teatri italiani, Christophe Ferrari ha danzato al fianco di Rudolf Nureyev e Paolo Bartoluzzi in numerose tournée in Europa, Michele Barile ballerino professionista del talent TV “Amici di Maria De Filippi”e danzatore del Ballet Preljocaj – Pavillon Noir (France), Oliviero Bifulco già ballerino dell’Opéra National de Bordeaux, è stato uno degli allievi di punta di “AMICI di Maria De Filippi” 2017, Virginia Tomarchio è ballerina dello spettacolo “Flying Bach” Tournée Europea e sud America, ballerina ospite in Kiel Opera House (Germany), ballerina professionista del talent TV “Amici di Maria De Filippi”, Amilcar già primo ballerino Bavarian State Ballet, Les Ballettes De Monte-Carlo, Zurich Ballet e The Hamburg Ballet. Per diversi anni ballerino professionista del programma TV “AMICI di Maria De Filippi”, Massimo Perugini direttore artistico al M.A.S di Milano, Marisa Ragazzo è una delle coreografe più rappresentative della danza urbana italiana, Gianni Wers ballerino nelle trasmissioni “L’anno che verrà” condotto da Amadeus RAI1, “Tale e quale show” condotto da Carlo Conti RAI1, “Festival di Sanremo”, Paolo Aloise già ballerino nei programmi TV “Fantastico 97” RAI1, “Domenica In” RAI1 sotto la direzione artistica di Luca Tommasini, Nino Amura assistente coreografo di Bill Goodson nel talent ad “Amici 17”,

Angelo Egarese coreografo della Compagnia Kinesis Danza, Alessia Landi ballerina nei programmi TV “La sai l’ultima ?” Canale5, “The Voice of Italy” RAI2, “Dedicato a MINACELENTANO” RAI 1.

Il programma didattico prevedrà inoltre moltissimi workshop e lezioni di aggiornamento al quale potranno prendere parte non solo gli allievi ma anche insegnanti di danza e coreografi.

Anche quest’anno le porte sul futuro artistico sono aperte alle audizioni tenute dal M.A.S. Music, Arts & Show di Milano diretto da Massimo Perugini e dal Centro di Alta Formazione “ArteMente” di Milano, diretto da Nicolò Abbattista, Irene Romano e Christian Consalvo. Le audizioni sono riservate agli iscritti allo stage che hanno compiuto i sedici anni.

Galà e Concorso Nazionale di danza “SALERNO DANZA d’ aMare”

Grandi nomi in giuria il 21 luglio al Teatro Augusteo di Salerno

Le intense giornate di lezioni e workshop culmineranno il 21 luglio sullo storico palco del Teatro Augusteo di Salerno, dove ballerini e ballerine dei laboratori coreografici di classico, moderno, contemporaneo ed hip hop, diventeranno i protagonisti del Galà finale, portando in scena le coreografie preparate durante le lezioni.

A seguire il Concorso nazionale di danza alla presenza della giuria composta dai Maestri André De La Roche, Kristina Krigorova, Marisa Ragzzo e Michele Barile che assegneranno premi non in denaro del valore di oltre 50.000 euro in borse di studio totali e parziali. I primi tre classificati di ogni sezione e categoria, saranno premiati con Coppa e Borse di Studio, dal quarto classificato in poi saranno premiati con Borse di Studio. Nelle diverse sezioni e categorie, saranno assegnate le medaglie “TALENTO” e i premi speciali “INNOVAZIONE”, “ENERGIA”, “INTERPRETAZIONE”, “MUSICALITÀ”, “PRESENZA SCENICA”. I coreografi con la coreografia avente il voto di categoria più alto, saranno premiati con la targa “TOP CHOREOGRAPHER”. Le scuole iscritte nelle diverse categorie riceveranno il premio “SHOW ON” e l’Attestato di Partecipazione firmato dai maestri in giuria. Il prestigioso Trofeo “SALERNO DANZA d’aMare” sarà assegnato alla coreografia, indistintamente da sezione e categoria, con il totale dei voti più alto in assoluto.

Partners dell’evento: Micro&Mega fotografie – Pisa, DADA marketing e comunicazione – Salerno

Media partner: Radio Bussola 24 diretta da Teodoro Maffia.