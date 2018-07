Torna Rock alla Rocca, 10 e 11 agosto al Castello Arechi.

Dopo l’enorme successo delle prime 2 edizioni, “Rock alla Rocca” torna ad infiammare la prestigiosa corte del Castello Arechi nel cuore dell’estate 2018. Un appuntamento imperdibile, due serate su misura per gli amanti di un genere che ha fatto la storia della musica. Sonorità elettrizzanti che si accompagnano all’impareggiabile scenario paesaggistico, di cui il Castello è punto di osservazione privilegiato, e all’enogastronomia campana di qualità, rigorosamente artigianale.

Venerdì 10 Agosto, in attesa dello spettacolo naturale del firmamento, il palco del Piazzale delle Armi vedrà l’esibizione dei “Dublin”, cover band degli U2: da “Sunday Bloody Sunday” a “One”, da “Pride” a “With or without you”, da “The Sweetest Thing” a “Beautiful Day”, il meglio del repertorio dello storico gruppo irlandese che si identifica nel suo leader Bono Vox. Sabato 11 Agosto, la cover band “I Soliti” riporterà il testimone musicale in Italia con un entusiasmante omaggio a Vasco Rossi, ancora oggi considerato il rocker nostrano di spicco. L’apertura degli stand di street food è fissata per le ore 20:00, l’inizio degli spettacoli alle 21:30.

Per informazioni, è possibile contattare gli organizzatori (Agenzia Event Planner “Mestieri e Sapori” e Società di Gestione del Castello Arechi) ai numeri 3298467807 – 3456150238 – 0892964015.