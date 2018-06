Torna la Sagra delle Pennette all’Ogliarese, da venerdì 29 a martedì 3.

Si accendono i riflettori sulla XII edizione della “Sagra delle Pennette all’Ogliarese”, in programma da venerdì 29 giugno a martedì 3 luglio 2018 ad Ogliara, rione collinare alle porte di Salerno.

Anche quest’anno la Pro Loco Ogliara invita tutti a degustare le numerose specialità ogliaresi.

LE LECCORNIE DA DEGUSTARE

Regina indiscussa della manifestazione la pennetta all’ogliarese: un primo piatto gustoso e saporito a base di fiori di zucca, servito in una forma di parmigiano reggiano.

Accanto alla celebre pennetta numerosi piatti della tradizione, tutti rigorosamente a chilometro zero come frittelle di fiori di zucca (anche conosciute come frittelle di ciurilli o sciurilli), melenzane “spaccate”, pane duro cotto a legna e caponata, panini farciti con gustosa salsiccia o milza, vino e, per ben coronare la cena, una calda zeppola di Ogliara dalla ricetta segreta.

Uno apposito stand dedicato a celiaci ed intolleranti al glutine permetterà a tutti di degustare le leccornie della tradizione.

Novità 2018 gli alimenti a base di farina e formaggio di canapa a cura di “Primizia Italia 4.2.0”, giovane azienda agricola di San Mango Piemonte.

LA TAVOLA ROTONDA

Durante la kermesse gastronomica spazio anche all’approfondimento con una tavola rotonda dedicata al buon cibo, alla scoperta di tutti i sapori alla base delle pietanze ogliaresi e della lavorazione della canapa.

“La pennetta all’ogliarese: cucina di qualità tra tradizione, salute e innovazione ” è il titolo dell’iniziativa in programma domenica 1 luglio ore 19.30 presso la piazza di Ogliara.

Dalla lavorazione nei campi alla cucina, fino alla tavola, per un viaggio gustoso e salutare.

Numerosi gli esperti coinvolti: Stefania Elia, nutrizionista, Maurizio De Simone di “Primizia Italia 4.2.0.”, Augusto Siciliano, specializzato in canapicoltura, Alfonso De Bartolomeis, chef, e i giovani foodbloggers Jole Masulli e Alessandro Striamo, noti sul web come Magnamagnabloggers.

Un ricco intrattenimento musicale allieterà i visitatori durate le serate.

Sul palco di Ogliara importanti band emergenti della zona, nonché la musica popolare di Paranza Picentina e gli ultimi successi del cantante napoletano Nando Mariano.

Ogliara può essere raggiunta sia da Fratte (direzione Fratte – Matierno – Ogliara) che dall’uscita di San Mango Piemonte (direzione Salerno).