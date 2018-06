Torna la Notte Bianca a Salerno, dal 6 all’8 luglio tanta musica e divertimento a Torrione, Pastena e Mercatello.

Lunedì 25 giugno, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, alla presenza del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dell’Assessore al Commercio Dario Loffredo, è stata presentata l’edizione 2018 della Notte Bianca Week End Salerno, in programma il 6-7-8 luglio prossimi.

Un week end tutto dedicato alla musica, con tanti artisti che si esibiranno sui diversi palchi allestiti tra i quartieri di Torrione, Pastena e Mercatello e, per il momento conclusivo, a Piazza Portanova.

In occasione della manifestazione, il Comune di Salerno ha predisposto, con l’Azienda BusItalia Campania, per tutti coloro che sosteranno le proprie auto presso lo Stadio Arechi di Salerno, un servizio navetta gratuito, in funzione dalle ore 17,00 di Sabato 7 Luglio e fino alle ore 3,00 di Domenica 8 Luglio 2018, con percorso Stadio Arechi – Via Leucosia (Mercatello) – Stadio Arechi. Inoltre per le giornate del 7 e dell’8 Luglio la metropolitana leggera funzionerà fino alle 3 del mattino.

Tanti artisti in concerto a Mercatello, Pastena, Torrione, Piazza Portanova: Almamegretta & Raiz, Adriano Pappalardo, Hales, Thema, Ricchi&Poveri, Manuela Villa. Risate assicurate con Simone Schettino

Da venerdì 6 a domenica 8 luglio, notte bianca-weekend Salerno: ecco gli ospiti

Da venerdì 6 a domenica 8 luglio, Salerno ospiterà la Notte Bianca in versione weekend: tre giorni di concerti e di risate sotto le stelle, eventi ospitati sui diversi palchi allestiti tra i quartieri di Torrione, Pastena e Mercatello e, per il momento conclusivo, a Piazza Portanova.

Il programma

Si comincia venerdì 6 luglio alle ore 19 con il concerto del Maestro Vince Tempera ospitato nel Santuario della Madonna del Carmine. Sabato 7 luglio, a Pastena (ore 18), in Piazza Caduti Civili di Brescia, ex Largo Prato, in scena La Compagnia degli Sbuffi con lo spettacolo teatrale di burattini. Alle ore 20.30, Ascarimé Cicerenella. Alle ore 20.45, sempre a Pastena, nella Parrocchia Cuore Immacolato di Maria (Chiesa Madonna di Fatima), recital di Antonello Rondi e Francesco Malapena alle ore 20.45. Sabato 7 luglio, nella zona orientale, la scena si sposterà a Piazza Monsignor Grasso: alle ore 22, risate assicurate con Mino Abbacuccio. Alle ore 23, ecco l’intramontabile Adriano Pappalardo in concerto. Chiusura all’una di notte con Tony Tammaro. Sabato giorno clou sempre a Pastena, alle ore 22, con Simone Schettino. Alle ore 23 il concerto di Manuela Villa. A Torrione, invece, in Piazza Gloriosi, alle ore 22 si esibirà Hales e alle ore 22.30 toccherà a Thema. Alle ore 23 ecco Virginio e alle ore 24 Almamegretta & Raiz. Domenica 8 luglio, chiusura a Piazza Portanova: alle ore 21.30, cabaret di Santino Caravella… che sta messo “male, male, male”. Alle ore 22.30, Ricchi & Poveri in concerto.

Ulteriori informazioni sull’evento su: www.nottebiancasalerno.it