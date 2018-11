Torna la Mostra d’Arte Presepiale legata alle Luci d’Artista, da venerdì 9 alla Cappella del Salvatore ed alla sede CRAL.

Nella suggestiva cornice del centro storico di Salerno, già palcoscenico di Luci d’Artista, ritorna la Mostra d’Arte Presepiale Città di Salerno a cura dell’associazione culturale di volontariato missionario “Tertio Millennio Adveniente”.

L’esposizione, giunta alla XXIV fortunata edizione, aprirà le porte ai visitatori venerdì 9 novembre alle ore 16, in concomitanza con l’accensione delle installazioni luminose.

Oltre trenta maestri presepisti tra professionisti e amatoriali provenienti da tutta la Campania esporranno le loro opere d’artigianato in due location d’eccezione: la Cappella del S.S. Salvatore in via Mercanti e il Salone C.R.A.L. di Palazzo Piantanova in piazza Matteotti, adiacente la chiesa del Crocefisso.

Tra le opere più prestigiose in esposizione, una Sacra Famiglia a cura di “Cantone e Costabile”, la bottega partenopea che lo scorso anno ha esposto la propria Natività in Piazza San Pietro sotto la benedizione di Papa Francesco.

La manifestazione è inserita nel calendario ufficiale di Luci d’Artista e vanta il patrocinio morale del Comune e della Provincia di Salerno.

I visitatori potranno ammirare veri e propri capolavori d’artigianato campano tutti i giorni della settimana, dalle ore 16 alle ore 21, fino al 13 gennaio 2019.

Il ricavato delle offerte liberamente donate sarà devoluto in beneficenza.

Per maggiori info, www.tertiomilleniosalerno.it

Facebook “XXIV Mostra d’Arte Presepiale Città di Salerno”