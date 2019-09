Torna la Festa dei Boccali sabato 28 a Villa Guariglia a Vietri.

Il 28 settembre 2019 torna il tradizionale appuntamento con la FESTA DEI BOCCALI,giunto con soddisfazione alla sua XIV edizione. L’evento favorisce, di‑onde ed attua i valori della cooperazione artistica e della solidarietà ed è promosso dall’Associazione di volontariato HUMUS Onlus, in collaborazione con il MIBAC e con l’Amministrazione Provinciale di Salerno ed è patrocinato dai Comuni di Salerno e di Vietri sul Mare.

Creato in collaborazione e in sinergia con il Museo della Ceramica di Raito , il Museo Città Creativa di Ogliara, l’evento ospita artisti di varia nazionalità e si caratterizza quindi per lo scambio d’idee , di tecniche ed esperienze artistiche accumulate nelle edizioni passate.

Un mix di creatività, bellezza e magia, una proposta diversifi­cata capace di coniugare tradizione ed innovazione in nome della solidarietà in uno scenario d’eccezione , la terrazza di Villa Guariglia dove soffia sempre un vento profumato e dove i colori dei boccali , esplodono tra il candore delle nuvole e il rosso dei tramonti settembrini cher endono unico questo imperdibile appuntamento di ­fine estate .

I boccali, realizzati sia secondo i dettami dell’antica tradizione sia attualizzati grazie ai moderni, raffinati ed estrosi design proposti dagli artisti,sono realizzati nelle numerose botteghe d’arte dove si respira grande passione e il fascino arcano dell’argilla.

Armoniosi contenitori di energia vitale, diventano oggetto della raccolta fondi necessaria alle attività dell’Associazione di Volontariato HUMUS rivolte a disabili ed anziani ma possono essere usati anche per degustare il vino e birra artigianale che accompagnerà un buffet informale e aperto a tutti, grazie al servizio di catering e di cucina curato dagli allievi dell’Istituto Professionale Alberghiero R. Virtuoso di Salerno. Una festa di colori , suoni e sapori presentata in apertura(ore 19:00 ) da Nunzia Schiavone eseguita dalla vendita dei boccali e dal concerto( ore 21:00) degli allievi del Conservatorio.