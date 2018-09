Torna la Festa dei Boccali, arte e solidarietà sabato 22 a Villa Guariglia a Vietri.

L’Arte abbraccia la Solidarietà nella splendida cornice di Villa Guariglia RAITO VIETRI SUL MARE SALERNO

Presentazione

Il giorno 22 settembre 2018, si inaugura la XIII edizione La Festa dei Boccali evento artistico ed enogastronomico voluto ed organizzato dall’Associazione di Volontariato Humus Onlus che da più di 18 anni si occupa di promuovere la tradizionale arte della ceramica come strumento di comunicazione e aggregazione, solidarietà e crescita culturale, promozione e integrazione sociale.

Nell’insostituibile scenario di sempre, sospesa fra mare e cielo, Villa Guariglia ospita e da lustro alla mostra collettiva, che rinnova il connubio tra volontariato, arte e cultura. L’attenzione all’altro e la solidarietà costituiscono il DNA dell’Associazione di Volontariato Humus: nuovi e vecchi artisti, disabili, volontari, si uniscono in una sola voce per ribadire con forza l’importanza dell’agire volontario e per sottolineare quanto l’arte possa essere strumento di aggregazione, sostegno e crescita. 100 gli artisti coinvolti e 700 boccali per promuovere la creatività innovativa.

Elemento di novità in questa edizione è l’estensione dell’invito anche ad artisti stranieri come promozione alla mobilità degli artisti nel mondo. Per tanto artisti di qualsiasi nazionalità, età e religione possono aderire all’iniziativa prenotandosi e creando 7 boccali delle dimensioni h. 12 cm. decorati a proprio piacimento. Questi saranno esposti nella mostra collettiva dei boccali decorati da Maestri d’Arte, volontari e ragazzi dell’Associazione. Uno dei 7 boccali realizzati entrerà a far parte della collezione stabile dell’Associazione Humus onlus, ciclicamente esposta.

I boccali sono l’oggetto della raccolta fondi necessari alle attività dell’Associazione di volontariato HUMUS dedicate a disabili ed anziani. Sarà organizzata anche un’asta di beneficenza dei BOCCALI D’ARTISTA, selezionati da una commissione di valutazione. I boccali saranno usati per degustare il vino che accompagnerà i piatti della tradizione culinaria salernitana.

L’evento, promosso dall’Amministrazione Provinciale e patrocinata dai Comune di Salerno, in collaborazione con il Museo della Ceramica di Raito a Vietri sul Mare, il Museo Città Creativa del Comune di Salerno, la Soprintendenza ABAP di SA e AV e i Maestri d’Arte, inizierà alle ore 19.00, con ingresso libero.

Il programma della serata, condotto da Nunzia Schiavone, prevede:

– Presentazione dell’evento e saluti di benvenuto – Lauretta Laureti, Presidente Associazione di Volontariato Humus Onlus;

– Conferenza;

– Asta dei BOCCALI D’ARTISTA;

– Degustazione.

La serata sarà allietata dal musica dal vivo ed il servizio di catering e di cucina sarà curato dagli allievi dell’Istituto Professionale Alberghiero R. Virtuoso di Salerno.

A tutti gli artisti sarà offerta la cena.

Le opere saranno visibili sul sito dell’associazione e media, sarà inoltre realizzato un catalogo online della Festa dei boccali 2018.

Gli artisti che ne faranno richiesta saranno ospitati in B&B convenzionati a partire da €25,00 a notte.

Per gli artisti stranieri è prevista la visita gratuita al MUSEO DELLA CERAMICA RAITO.

Regolamento del XIII Edizione LA FESTA DEI BOCCALI VILLA GUARIGLIA RAITO

Art. 1 – L’Associazione di Volontariato HUMUS organizza la XIII Edizione LA FESTA DEI BOCCALI a VILLA GUARIGLIA – RAITO, in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale; il Museo della Ceramica di Raito a Vietri sul Mare; la Soprintendenza ABAP di SA e AV, il Museo Città Creativa del Comune di Salerno e patrocinata dai Comune di Salerno e i Maestri d’Arte, inizierà alle ore 19.00, con ingresso libero.

Art. 2 – Si invitano gli artisti a creare 7 boccali delle dimensioni h. 12 cm , decorati a proprio piacimento, come donazione all’associazione HUMUS per la raccolta fondi necessari alle attività dell’Associazione di volontariato HUMUS dedicate a disabili ed anziani.

Art. 3 – Possono partecipare alla XIII Edizione LA FESTA DEI BOCCALI artisti italiani e stranieri.

Art. 4 – I boccali dovranno essere realizzati con materiale ceramico di qualunque tipo ed eseguite con qualsiasi tecnica. I concorrenti dovranno dichiarare che i boccali presentati sono originali, inediti e che nessuno potrà vantare diritti su di essi.

Art. 5 – Uno dei 7 boccali realizzati entrerà a far parte della collezione stabile dell’Associazione Humus Onlus ciclicamente esposta.

Art. 6 – Una Giuria composta da eminenti personalità dell’arte e della cultura italiana procederà a selezionare i boccali d’artista che faranno parte dell’asta di beneficenza.

Art. 7 – I boccali presentati per la mostra dovranno essere muniti della firma riconoscibile dell’autore.

Art. 8 – Tutti i boccali verranno esposti alla XIII Edizione LA FESTA DEI BOCCALI nella residenza storica di VILLA GUARIGLIA RAITO, per poter dare la possibilità al visitatore di acquisire il boccale in beneficenza. I boccali saranno usati per degustare il vino che accompagnerà i piatti della tradizione culinaria salernitana, occorre quindi fare attenzione a che l’interno del boccale sia decorato con materiali idoneo all’uso alimentare.

Art. 9 – Gli artisti che intendono partecipare alla XIII Edizione LA FESTA DEI BOCCALI dovranno spedire al Comitato Organizzatore entro il 15/08/ 2018, la domanda di adesione come segue

a) Curriculum vitae breve di 300 caratteri redatto sia in lingua italiana che in lingua inglese;

b) 2 foto in formato jpg 300 dpi del boccale che farà parte della collezione, da 2 angolazioni: frontale e laterale, 1 foto in formato jpg 300 dpi, dei 7 boccali con i files nominati con il nome dell’Autore

c) fotografia/ritratto dell’Artista.

Art. 10 – Entro il 30 agosto 2018, i boccali dovranno pervenire presso IL MUSEO CITTA’ CREATIVA SALERNO, via di OGLIARA 143-84135 SALERNO ITALALIA ,imballati con cura, e spediti per Posta come pure tramite ditte autorizzate per il trasporto merci per conto terzi .

Le spese del trasporto saranno a carico dell’Artista Partecipante.

Il Museo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30. Martedì,mercoledì e giovedì dalle 16,00 ALLE 18,00. Tel. 089 282159

XIII Edizione LA FESTA DEI BOCCALI si terrà dal giorno sabato 22 settembre 2018.

Art. 11 – Non si assumono responsabilità per rotture che potrebbero verificarsi ai boccali durante il viaggio. L’organizzazione si impegna ad un costante servizio di vigilanza della mostra, tuttavia si declinano responsabilità per furti, azioni vandaliche e per eventuali danneggiamenti.

Art. 12 – A cura dell’Organizzazione sarà prodotto il Catalogo online che verrà inviato all’Artista.

A tutti gli artisti sarà offerta la cena e la visita gratuita per gli artisti stranieri al MUSEO DELLA CERAMICA di RAITO.

Gli artisti che ne faranno richiesta saranno ospitati in B&B convenzionati al costo di € 25,00 a notte.

Le opere saranno visibili sul sito dell’associazione e media, sarà inoltre realizzato un video e un catalogo online della Festa dei boccali 2018.

XIII Edizione LA FESTA DEI BOCCALI

22 settembre 2018 RAITO VIETRI SUL MARE

Segreteria Organizzativa: 0039 089 881388 . email humusonlus@virgilio.it

Domanda di Adesione

XIII Edizione LA FESTA DEI BOCCALI

22 settembre 2018 RAITO VIETRI SUL MARE

SALERNO – ITALIA

Da inviare entro il 15/08/2018 a: humusonlus@virgilio.it

Il sottoscritto __________________________________________ nato/a a _________________________ il________________ Residente a ______________________________________________________ Stato________________ Telefono__________________whatsapp____________________

E-mail ______________________________ Sito WEB ________________________________ Facebook ______________________________________

CHIEDE

di essere ammesso alla XIII edizione LA FESTA DEI BOCCALI del 22 settembre 2018 a Villa Guariglia a Raito di Vietri sul mare.

Per tanto invierà:

Numero boccali ______________ Misure ________________ Anno di realizzazione ___________________

Creati e decorati con tecnica ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Allega:

Curriculum vitae breve di max.300 caratteri, redatto sia in lingua italiana che in lingua inglese __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

– 2 foto in formato jpg 300 dpi, del boccale che entrerà a far parte della collezione, da 2 angolazioni: frontale, laterale

– 1 foto in formato jpg 300 dpi, dei 7 boccali con i files nominati con il nome dell’Autore

-fotografia/ritratto dell’Artista

Eventuali Note (da redigere sia in lingua italiana che in inglese)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dichiara di accettare integralmente quanto riportato nel Bando di concorso di cui ha preso esatta visione.

con la presente:

AUTORIZZA

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere promozionale in ambito volontariato. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.

In fede _______________________

Informativa per la pubblicazione dei dati

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.

presto il consenso ⃝ nego il consenso ⃝

Luogo e data firma (leggibile)