Torna JazzInLaurino, da venerdì 9 a martedì 13.

JazzinLaurino, il festival & workshop nel cuore del Parco del Cilento, si svolgera’ quest’anno dal 9 al 13 agosto.

La manifestazione, prodotta dal Comune di Laurino con la direzione artistica di Angelo Maffia, Presidente dell’Associazione Culturale Liberi Suoni, giunta al a XVII Edizione, trasformerà per cinque giorni Laurino, come ormai consueto, nel a cittadel a del jazz con workshops, concerti ed eventi dedicati al a musica creativa.

Protagonista assoluto dell’edizione 2019 sarà il Worshop con Rita Marcotulli (piano), Andy Sheppard (sax), Diana Torto (voce), Furio DI Castri (contrabbasso), Marco Tindiglia (chitarra) e Michele Rabbia (batteria e percussioni) che saranno anche i protagonisti di un concerto in esclusiva per JazzinLaurino la sera di domenica 11 agosto alle 22 nel Teatro Comunale di Laurino (offerta libera).

I partecipanti al JazzinLaurino “Campus”, giovani provenienti da tutta Italia e dall’estero, si immergeranno nella musica creativa con le masterclass di strumento al mattino, le lezioni di musica d’insieme al pomeriggio e tante “jam sessions” e “open mics” al pomeriggio e al a sera.

La serata finale del festival martedì 13 agosto è dedicata al concerto dei partecipanti al workshop che propongono il repertorio preparato durante le lezioni. Al a fine del a serata uno studente per ciascuno strumento sarà insignito del premio “Dennis Irwin” che è stato istituito al a memoria del grande contrabbassista americano, docente per alcun anni a JazzinLaurino.

Il premio consiste in sei borse di studio (una per strumento) per la partecipazione gratuita all’edizione 2020 di JazzinLaurino.

Tutte le sere Piazza Magliani diventerà il salotto dello Street Food per cenare in semplicità, con poca spesa nel fresco del Cilento e non perdere neanche una nota!

Inoltre durante la manifestazione si svolgerà il Workshop di Fotografia di Francesco Truono a cura dell’Associazione Focus.

Negli anni “JazzinLaurino workshop” ha avuto tra i docenti: Dennis Irwin, George Garzone, Danilo Rea, Maria Pia De Vito, Roberto Gatto, Paolino Dalla Porta, Cinzia Spata, Alberto Mandarini e Dario Deidda. I seminari a cura di Tuck Andress, Patti Cathcart, Billy Cobham, Stanley Jordan, Uri Caine e altri hanno arricchito l’offerta formativa.

JazzinLaurino Festival ha ospitato negli anni moltissimi artisti tra cui: Ron, Karima, Noa, Mario Biondi, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Enrico Rava, Gino Paoli, Tuck and Patti, Danilo Rea, Paolino Dalla Porta, Roberto Gatto, Maria Pia De Vito, Rita Marcotulli, Billy Cobham, Richard Galliano, Ian Lundgren, Uri Caine, Tommy Emmanuel, Vicente Amigo, Karl Verheien, Marco Pereira, Irio De Paula, Javier Girotto, Antonello Salis, Sandro Deidda e tanti altri.

L’Associazione Liberi Suoni col abora con l’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma ONLUS (www.neuroblastoma.org) contribuendo a sensibilizzare il pubblico e promuovere il finanziamento del a ricerca scientifica sui tumori infantili durante le edizioni del festival.

Per maggiori informazioni www.jazzinlaurino.it, jazzinlaurino@gmail.com, cell.3487238568