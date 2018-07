Torna Fiordilatte Fiordifesta ad Agerola dal 4 al 6 agosto, gran finale con concerto di Ron.

Dal 4 al 6 agosto la XXXVIII edizione della Sagra del FiordilatteFIORDIFESTA animerà l’estate agerolese, tra musica, spettacoli ed eccellenti prodotti tipici. Grande spettacolo conclusivo con il concerto di RON che interpreterà alcuni dei brani più famosi di Lucio Dalla.

Il programma completo

Agerola, comune tra cielo e mare situato sui monti Lattari e accarezzato dalla brezza proveniente dal vicinissimo tratto di mare compreso la Costiera Amalfitana e la Costiera Sorrentina, si prepara ad ospitare la XXXVIII edizione FiordilatteFIORDIFESTA, sagra del fiordilatte e dei prodotti tipici agerolesi.

L’evento, organizzato come ogni anno dall’Associazione Sant’Antonio Abate, si svolgerà da sabato 4 a lunedì 6 agosto 2018 nelle frazioni Pianillo, Bomerano e San Lazzaro di Agerola. L’evento, nato per valorizzare il fiordilatte agerolese, prodotto tipico locale, eccellenza dei Monti Lattari, vanta uno storico di tutto rispetto con oltre ventimila presenze nella precedente edizione. Anche quest’anno, dunque, ci si prepara a vivere tre giorni in cui sarà possibile degustare uno speciale menù pensato per mettere in risalto il fiordilatte agerolese e gli altri prodotti tipici del territorio, come i gustosi salumi, le deliziose caciotte, ricotte, scamorze e il pregiato Provolone del Monaco DOP. Sfizi Agerolesi, Penne “ ro’ lattarulo”, Panino Contadino, Babà savarin crema amarena sono i nomi dei piatti che delizieranno i palati di tutti i buongustai che arriveranno, nei giorni dell’evento, nella cittadina dei Monti Lattari. Il pane di Agerola, prodotto ancora con una parte di farina di segale, la pasta di Gragnano e il vino di Furore, accompagneranno degnamente le specialità locali.

Il menu

Numerose attività, visite guidate, laboratori del gusto ed escursioni naturalistiche, arricchiranno il programma della tre giorni. Anche la musica sarà protagonista grazie alla partecipazione della Grande Orchestra di Fiati Lirico-Sinfonica Città di Martina Franca, che faranno risuonare le proprie note in diverse occasioni nel corso della manifestazione. L’evento raggiungerà il suo apice con la serata di lunedì 6 agosto, quando sul palco allestito nel Piazzale San Pietro Apostolo, salirà il grande RON che si esibirà in uno spettacolo unico e coinvolgente. Seguiranno, a conclusione, i tradizionali fuochi pirotecnici che illumineranno la notte agerolese, salutando la XXXVIII edizione di questa magnifica sagra.

Parcheggio custodito con servizio di navetta andata e ritorno presso il campo sportivo San Matteo – Frazione Bomerano.

Ampio spazio per sosta camper