Torna Birra in B…Rocca, la terza edizione dall’8 al 10 giugno al Castello Arechi.

Per il terzo anno consecutivo, a Salerno, si rinnova l’inossidabile connubio fra la dolcezza della primavera, il patrimonio storico cittadino e la produzione brassicola artigianale. “Birra in B…Rocca” punta anche nel 2018 sui tasselli imprescindibili che ne hanno decretato il successo, ogni oltre aspettativa, nelle prime due edizioni. Ma con una formula ancora più ricca e sorprendente, a partire dalle oltre 50 birre artigianali campane che sarà possibile degustare al Castello Arechi dall’8 al 10 Giugno, accompagnate dalle migliori proposte di street food locale e dalle band più apprezzate fra i generi folk, pop e dance. Quest’anno, la rappresentanza dei birrifici sarà più numerosa, grazie ad alcune “new entries” da seguire con grande interesse; toccherà proprio ai Mastri Birrai, coadiuvati dagli esperti dell’Emporio Enologico Vesuviano, avviare i curiosi ai segreti dell’Homebrewing, ossia l’arte di produrre la birra in casa, attività sempre più gettonata cui sarà dedicato un corso speciale nell’ambito della kermesse. Novità anche nell’area food, col debutto di un caseificio picentino che lavora unicamente latte di capra. E sul Belvedere del Castello, magico luogo di incontro fra le stelle e i sogni, sarà possibile sorseggiare ottimi distillati cilentani a base di erbe aromatiche. Ma la macchina organizzativa, condotta come di consueto dalla Società di Gestione del Castello, rappresentata da Marco De Simone, e dall’Agenzia di Event Planning Mestieri e Sapori, sarà al lavoro fino all’ultimo momento utile per assicurare al pubblico altre eccezionali sorprese.

Per informazioni

3298467807 – 3456150238 – 0892964015

www.birrainbrocca.it