Torna Birra in B…rocca, dal 7 al 9 giugno al Castello Arechi.

Novità e continuità alla base della quarta edizione di Birra in B…Rocca, il cui allestimento prende sempre più corpo in vista del lungo fine settimana fra il 7 e il 9 Giugno, date prescelte per la kermesse 2019. Nel collaudato proscenio del Castello di Arechi (Salerno), che dal 2016 raduna con numeri da record i birròfili del Centro-Sud, si danno appuntamento i maestri campani dell’arte brassicola, che con tenacia ed ingegno portano da sempre avanti la loro filosofia artigianale. Accanto a loro, i migliori rappresentanti dello street food regionale, chiamati a reinventare gustose proposte gastronomiche da apprezzare in punta di dita.

Ma quest’anno il Castello si “allarga”. Nel piazzale antistante l’ascensore, infatti, sarà attiva per tutte e 3 le serate una postazione dj-set in vinile con atmosfere revival 70-80, “circondata” da birrifici artigianali “nuovi di zecca” ed altrettante new-entries a livello food. Grandi novità anche nell’intrattenimento: Venerdì 7, sul palco centrale della Corte delle Armi, l’adrenalina rock de “I Soliti”, band tributo a Vasco Rossi; Sabato 8, il pop-rock in salsa partenopea dei “Medina”; Domenica 9, volume a palla coi “Queen of Bulsara”, epigoni della leggendaria formazione guidata da Freddie Mercury.

Riconfermati, invece, il momento formativo col corso di Homebrewing nelle sale interne e la competizione destinata a premiare la miglior birra della manifestazione, con in palio una pregiata brocca artigianale realizzata dall’azienda “Ceramichelle di Paola e Natale”. Servizio navetta a cura di Turty Tourist (3388132676). Apertura stand ogni sera dalle ore 20:30. Birra in B…Rocca 2019 gode del patrocinio del Comune di Salerno e della Provincia di Salerno.

Informazioni e prenotazioni:

www.birrainbrocca.it

3298467807 – 3456150238