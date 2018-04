The Space, tornano i Cinemadays da lunedì 9 a giovedì 12.

Torna nei The Space Cinema la campagna Cinemadays, promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, insieme a produttori, distributori ed esercenti cinematografici, che istituisce delle giornate in cui l’ingresso nelle sale sarà di 3 euro. Il primo appuntamento sarà da lunedì 9 a giovedì 12 aprile.

The Space Cinema aderisce all’iniziativa raddoppiando l’offerta: per ogni biglietto valido per un film in programmazione in quei giorni, sarà possibile acquistarne un altro, sempre a 3 euro, per uno spettacolo nei giorni dal 16 al 19 aprile.

Questo primo appuntamento, dal 9 al 12 aprile, offrirà al pubblico l’occasione di assistere alla proiezione di alcune delle novità della stagione, da Bob & Marys, divertente commedia con Rocco Papaleo e Laura Morante, a Il mistero di Donald C., film drammatico con Colin Firth e Rachel Weisz, passando per titoli come Nella tana dei lupi, frenetico action con Gerald Butler e 50 Cent, A Quiet Place – Un posto tranquillo con Emily Blunt, I segreti di Wind River (con Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen), Quanto basta (con Vinicio Marchioni e Valeria Solarino) e Succede.

Molto attese anche le uscite in programma proprio per la settimana successiva, dal 16 al 19 aprile, a cominciare dai promettenti The Silent Man, thriller con Liam Neeson, e The Happy Prince, film sugli ultimi giorni di vita di Oscar Wilde diretto e interpretato da Rupert Everett. Ma non mancano le commedie (Il viaggio delle ragazze e Sposami, stupido!), film d’avventura (Rampage: Furia animale, anche in 3D, con Dwayne Johnson) e per tutta la famiglia (Sherlock Gnomes) e il drammatico Io sono Tempesta, con Marco Giallini e Elio Germano.

Saranno esclusi dalla promozione i titoli della programmazione Extra, quelli in 3D e le poltrone VIP.