The Fork: dove mangiare a Positano.

Luogo di villeggiatura prediletto fin dai tempi degli antichi Romani, Positano è davvero una delle perle del golfo di Salerno. Grazie al suo clima mite e ai suoi meravigliosi paesaggi, la cittadina ha conosciuto e tuttora conosce una meravigliosa meta dove fare esperienza della più calorosa ed elegante accoglienza campana. E come esprimerla al meglio se non a tavola? Ecco dunque alcuni speciali consigli di ristoranti da parte di TheFork , tra le principali app di prenotazione dei ristoranti a livello globale.

L’Ancora

Situato nell’omonimo hotel di Positano e con una vista magnifica sulla costa, il ristorante L’Ancora propone un ambiente solare ed easy chic in cui gustare una cucina mediterranea preparata con grande attenzione alla qualità delle materie prime, sempre fresche, selezionate e provenienti dal territorio. Così come locali sono le influenze del menu, da provare nella sua parmigiana di melanzane, nei suoi scialatielli ai frutti di mare o nella sua frittura di paranza.

Remmese Restaurant

In un esclusivo beach club, il ristorante Remmese offre una cornice romantica ed elegante per i pranzi e le cene più speciali: le materie prime del luogo, selezionate accuratamente, qui vengono elaborate nelle ricette più tipiche della tradizione campana, con tocchi di contemporanea originalità. Da provare i veli di pescato del giorno, le linguine ai ricci e frutti di mare e gli scialatielli al limone con vongole.

Adamo ed Eva by Hotel Eden Roc

All’interno dell’hotel Eden Roc, il ristorante Adamo ed Eva, in un ambiente elegante ma anche molto accogliente, propone un menu incentrato in particolare sui piatti di pesce. Dal crudo di gamberi di Mazara ai ravioli di ricotta agli agrumi in guazzetto di pesce, dal filetto di spigola alla frittura di calamari, ognuno troverà la sua specialità favorita.

Il Tridente

Una terrazza indimenticabile affacciata su un mare altrettanto unico: a questo il ristorante Il Tridente unisce una cucina di mare speciale e sapiente, realizzata con grande amore per i dettagli e i migliori ingredienti. In menu ci sono gli sfizi campani classici, dalla parmigiana al croché di patate e menta, così come tanti piatti di mare e di terra della tradizione mediterranea, senza contare ottime varianti vegetariane.

Terrazza Cele

L’acqua che riluce a mezzagiorno o la dolce atmosfera del tramonto sono solo alcuni degli ingredienti che impreziosiscono il ristorante Terrazza Celè a Positano: qui l’ambiente, reso ancora più magico da un arredo di grande stile, è arricchito dal menu che recupera la tradizione della cucina campana e mediterranea, spaziando da piatti di mare ad altri di terra, senza dimenticare i grandi classici.

