“The Fairytale Dream” Bags and Couture what else! Al Castello di Arechi giovedì 28.

Giovedì 28 giugno dalle ore 20:00 al Castello di Arechi di Salerno “The Fairytale Dream”: presentazione ufficiale dell’ultima collezione di borse e piccola pelletteria firmata Monili by Micucci e della Couture della Maison Gattinoni. L’ideazione e l’organizzazione è di VLCexperience.

Presenterà la serata Lorenza Bianchetti. Ospite d’onore: Guillermo Mariotto.

Là dove il mare bacia il sole, là tra le mura di un castello incantato, là tra giardini segreti, tra adolescenti in fiore si consuma l’incantesimo. Sa di mistero ed eleganza, racconta i segreti della bellezza tracciando un itinerario parallelo, tra sogno e realtà. Ha inizio la “fiaba”. Una narrazione che parte dalla ninfa Flora, da qui trae ispirazione la collezione di borse e piccola pelletteria firmata Monili by Micucci. Shopping bag, secchielli, easy bag, pochette diventano scrigni magici in cui ogni donna racchiude il proprio tesoro nascosto, segreti quotidiani mai rivelati. Tutti da scoprire. Uno sguardo su un mondo fiabesco, quello di Monili by Micucci, che racconta una donna glam-chic. Si tinge di colta bellezza e si muove nelle frenetiche capitali del mondo indossando la Couture della Maison Gattinoni.

Una contemporanea principessa delle fiabe che ama le sfide e l’avventura, senza dimenticare i sofisticati dettagli e preziosismi couture. Ecco shopping bag dall’inconfondibile allure da esibire con insolente spavalderia. La classica tracolla, reinterpretata con grafismi 3D, un perfetto contenitore di vanità per young ladies capricciose e volubili. Le più sofisticate non rinunciano alla glam-edition realizzata in pregiata pelle con dettagli in cocco. Veri scrigni di segreti da non rivelare mai. Pochette, contenitore di piccoli ed essenziali strumenti ad alto tasso di seduzione. Catene decor impreziosiscono l’intera collezione. Portafogli, portachiavi, trousse coordinati completano il mondo firmato Monili by Micucci.

Elegante e avanguardista è colei che ama indossare il marchio. Instancabile, moderna Circe, ammalia con la sua sensualità i cacciatori d’oro che incrociano il suo cammino. Una donna ribelle che, senza pregiudizi, affronta ogni ostacolo, osando non solo nello stile ma anche nella vita. Attraverso borse, irrinunciabili accessori, veri trofei da esibire, da amare, da collezionare.

Il marchio Monili by Micucci fonda le sue radici nella grande tradizione dell’artigianato napoletano nel campo della lavorazione di prodotti in pelle fatti a mano. Creato nel 2016, da un’idea di Mariacarmela Micucci insieme a suo marito, Aniello Forino, il marchio si è fin da subito contraddistinto come ideale continuazione della secolare tradizione delle botteghe artigiane.