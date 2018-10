Teggiano Antiquaria, dal 31 ottobre al 4 novembre al Castello Macchiaroli.

Nell’incantevole location del Castello Macchiaroli di Teggiano ritorna dal 31 ottobre al 4 novembre 2018 Teggiano Antiquaria, la Mostra-Mercato Nazionale di Antiquariato e di Collezionismo che rappresenta uno dei più importanti appuntamenti del settore.

Il Vallo di Diano torna ad essere per cinque giorni la capitale Italiana dell’Antiquariato grazie all’evento che, nella sua Città d’Arte, si appresta a proporre l´esposizione di mobili di piccolo e grande antiquariato e di finissimo artigianato.

I pezzi, tutti di notevole valore, sono stati selezionati tra alcuni dei più noti antiquari italiani. Saranno in vetrina mobili del Settecento, dipinti, sculture, gioielli, argenteria, porcellane, oggetti d´arredamento, tappeti, giocattoli da collezione, vetri di Murano, filatelia, numismatica e stampe d´epoca, tra cui incisioni del XIV Secolo e XVII Secolo. Spazio anche al modernariato e all’arte decò, con oggetti di ogni tipo realizzati anche con materiali di uso quotidiano (alluminio, plastica, legno intarsiato etc.).

A rendere unico l’appuntamento di Teggiano Antiquaria sono anche la location e le insuperabili atmosfere garantite dal Castello Macchiaroli, costruito a Teggiano in epoca normanna, appartenuto ai Principi Sanseverino e scenario di grandi avvenimenti storici, tornato agli antichi splendori dopo un complesso intervento di restauro. Non a caso Teggiano Antiquaria è diventato nel tempo il più importante evento proposto dall´Antiquariato del sud Italia: per la valenza degli espositori e per la qualità degli oggetti in mostra, ma anche perché rappresenta l’unico appuntamento del settore organizzato in un insuperabile contesto artistico d’epoca.

Accurata anche la scelta del periodo, a cavallo tra ottobre e novembre, ideale per consentire una destagionalizzazione dell’offerta turistica territoriale: la manifestazione offre infatti la possibilità, ai tanti espositori e ai visitatori provenienti da tutta Italia, di conoscere le bellezze storiche, culturali ed ambientali di Teggiano, del Vallo di Diano e di tutta la provincia di Salerno. L’edizione 2018, in particolare, si preannuncia una tappa davvero entusiasmante per Teggiano Antiquaria, che si appresta a festeggiare i 20 anni dalla sua prima edizione.

Teggiano Antiquaria è organizzata da Casartigiani Salerno, in collaborazione con l’Associazione Culturale Itinerarte. L’evento è cofinanziato dalla Camera di Commercio di Salerno, con il patrocinio del Comune di Teggiano ed in partnership con la Banca Monte Pruno.

La cerimonia inaugurale di Teggiano Antiquaria è in programma mercoledì 31 ottobre alle ore 17:30, presso il Castello Macchiaroli di Teggiano.

ORARI DI APERTURA DELLA MOSTRA:

Feriali 16:00 – 22:00

Prefestivi/festivi 10:00/13:00 – 16:00/22:00