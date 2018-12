Talent DJ, Cammarota: ipotesi danno per le casse comunali.

“In riferimento all’annullamento dell’evento Talent DJ sulla base a quanto pare di ordinanze sindacali dell’ultimo momento e il paventato rischio di esposizione a danno delle casse comunali, ma anche in caso di ipotesi di danno all’immagine del Comune di Salerno, ho ritenuto doveroso istruire la vicenda in Commissione Trasparenza, con il consenso dei componenti”.

Lo afferma in una nota l’avv. Antonio Cammarota, Presidente della Commissione, il quale rimarca come “aldilà delle polemiche politiche che non competono all’istituzione di vigilanza che presiedo, ritengo invece che l’annullamento dell’evento, che fu voluto dal Comune di Salerno evidentemente per un ritorno economico e d’immagine, apra un delicato discorso in ordine a danni risarcibili, da un parte e dall’altra”.

“Sin dalla prossima settimana istruiremo la vicenda in tutti gli aspetti”, conclude Cammarota, “con l’acquisizione di tutti gli atti, e l’audizione tra gli altri del responsabile del settore il dott. Di Lorenzo, e dell’avvocatura avv. Di Mauro, per fare chiarezza come compete”.