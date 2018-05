Svincolo di Fratte, Cammarota: Comune diffidi Anas.

“Dopo il dramma del viadotto Gatto un’altra tegola si abbatte sulla viabilità salernitana, ormai senza governo con grave rischio per la stagione turistica. Il sindaco diffidi immediatamente l’Anas ad effettuare lavori solo notturni e parziali, senza la chiusura totale della dello svincolo di Fratte”.

Lo afferma in una nota l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza del Comune di Salerno, il quale incalza: “siamo alle solite, non c’è un governo degno di questo nome per le cose normali in una città che continua a definirsi turistica nonostante non vi sia nulla che aiuti in tal senso”

“E ora di svegliarsi“, conclude Cammarota, “si operi immediatamente il commissariamento delle competenze da parte del Prefetto per il Viadotto Gatto, e si faccia altrettanto per la rotatoria dello svincolo di Fratte se il sindaco non si sveglia“.