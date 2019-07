SunnammiSunà, Festival cantautorale di beneficenza, presentazione giovedì 11 a Palazzo di Città.

Giovedì 11 luglio alle ore 10, in Sala Giunta, a Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione di SunnammiSunà, Festival cantautorale di beneficenza.

La manifestazione si terrà il 17 luglio all’Arena del Mare di Salerno a partire dalle ore 20 (e successivamente sarà ospitato anche in altri comuni limitrofi).

All’incontro con la stampa parteciperanno: l’assessore al Commercio del Comune di Salerno Dario Loffredo, l’ideatore e promotore della manifestazione, Antonio Amatruda, il direttore artistico Massimiliano D’Alessandro e il presidente dell’associazion

L’obiettivo principale del festival è quello di raccogliere i fondi necessari all’acquisto della strumentazione tecnologica per assistenza ai bambini nati pretermine, da destinare all’Ospedale San Giovanni di Dio Ruggi D’Aragona di Salerno. I presidi verranno acquistati grazie al supporto della ONLUS “A Casa di Andrea – LVH”.

I presidi sanitari sono i seguenti:

• Serie Bendy Bumper o supporto di posizionamento ripiegabile per neonati prematuri??

• Frederick T. Frog o supporto di posizionamento a sacchetto

• Prone Plus o supporto ventrale per i neonati ricoverati in ospedale.