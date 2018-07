Summer Talent, concerto di beneficenza a Baronissi.

Si è tenuto ieri sera, 4 luglio, uno spettacolo di solidarietà straordinario all’ Anfiteatro Pino Daniele di Baronissi “SUMMER TALENT” , Rassegna artistica di musica, canto, danza e ballo, per una raccolta fondi che il Comune e l’intera comunità di Baronissi sta svolgendo da alcuni mesi per un giovanissimo cittadino , Donato Lambiase, recentemente coinvolto in un incidente stradale terribile, che sta sostenendo costosissime cure in Austria, impegnato in un percorso riabilitativo. Per garantire il sostegno economico alla famiglia, sono stati approntati diversi salvadanai e programmati altri eventi benefici nella cittadina della valle dell’irno. Una vera gara di solidarietà e nella sola serata spettacolo di ieri sono stati superati i duemila euro di raccolta fondi per le cure di Donato.

Protagonisti della serata diretta dal M° Biagio Capacchione, animatore dell’evento e direttore del Coro e dei musicisti “Musica In”, le scuole di Danza : Centro Accademico di danza, Centro Dance “Lady Roby”, Danza e Danza, Tempio Shaolin Dance, Terre Danzanti, Danze Popolari del Sud.

Dalla Musica al Teatro , dal coro alla danza nei suoi diversi generi, con esibizioni di danza sportiva, dal valzer al tango a ritmo di applausi.

I più piccoli si sono esibiti in un’ esibizione fantastica tratta dal famoso Musical “Pinocchio”.

Finale corale con pubblico in piedi , che commosso, ha atteso in fila all’uscita per un abbraccio ai familiari di Donato, presenti in un Anfiteatro gremito e solidale.

“La speranza– ha concluso il M° Capacchione – e la partecipazione dei cittadini e dell’Accademia dello Spettacolo di Baronissi , hanno dimostrato e confermato che non bisogna mai rinunciare, ma impegnarsi anche con l’arte a rendere possibile un sogno!”

Gilda Ricci