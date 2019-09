Suitmeet 2019, il look mascolino delle ragazze ha sfilato in Villa Comunale.

Si è tenuta ieri a Salerno la Seconda Edizione dell’ Evento Moda #SUITMEET2019 promosso dalla rivista “GENTLEWOMAN MAGAZINE” insieme all’ Associazione Culturale “MUTAMENTI “ di Castiglione del Genovesi.

Come nella passata edizione Modelle, Brand Ambassador, Blogger, Influencer, Giornaliste e Semplici Appassionate di STILE MASCOLINO ed un nutrito gruppo di Baby Modelle si sono incontrate alle 10.00 nella splendida cornice della Villa Comunale e ad attenderle all’ingresso una lussuosa limousine bianca messa a disposizione dalla Md Deluxe di Daniele Mastellone che le ha portato on the road per le strade della città giungendo poi nella cornice della splendida spiaggia di Santa Teresa, facendo bella mostra di sé e dei loro look In un tripudio di Cravatte, Papillon, Bretelle, Pochette di Seta, Completi Gessati, Bottonati, o Tartanizzati ed Accessori di Ogni Genere ma tutte rigorosamente con i tacchi a Spillo. Questo loro Stile “alternativo” non è passato inosservato agli occhi di passanti salernitani e turisti che non hanno potuto fare a meno di ammirarle stupiti per poi immortararle con i propri smartphone o tablet.

L’Evento ha ospitato numerosi Brand di importanza nazionale ed internazionale: Eryn Cravatte, Salone Sartoriale, Sartoria Alessandro Coppola, Franco Lovi, Sartoria Letteriello, D Shoes ,DD Smile, tutte della provincia di Salerno, ma anche Leonodo il Nodo da Varese, Ib Artetricot da Como, Fra’ Ties di Angelo Montemurro da Bari e

Carlo Fumeo di Monza Brianza.

Quest’ anno Hanno avuto l’onore di ospitare il simpaticissimo fashion blogger e collezionista di cravatte napoletano Luca “Luchino” Ferrara e la sua Famiglia ma nache Irina Solodovnik del Brand Solo Tu, con la mascotte, Katiuscia uno splendido volpino di Pomerania che ha arricchito tutti i loro outifit con le cravatte da lei create; Irina ha anche trascorso l’ intero pomeriggio nella struttura Casale San Pietro di Giffoni Sei Casali per uno splendido shooting con alcune modelle. La serata si è conclusa con un cocktail party presso la struttura.