Successo per la mostra Disarmiamo l’ignoranza a Persano. Cena di beneficenza con i calciatori della Salernitana.

Grande successo per la Mostra d’Arte visiva “Disarmiamo l’Ignoranza” tenutasi ieri, sabato 19 maggio, presso il Palazzo della Real Caccia di Persano (SA), sede del Reggimento Logistico della Brigata “Garibaldi”.

L’evento, organizzato dal M.A.R.I.C. (Movimento artistico per il recupero delle identità culturali), dall’Associazione “Persano nel Cuore” con la collaborazione del Reggimento Logistico “Garibaldi” ha visto la partecipazione di numerose persone che hanno potuto ammirare le coinvolgenti performance artistiche della serata.

“Serata bellissima, un connubio splendido tra arte, poesia, musica, danza, gastronomia – ha commentato Vincenzo Vavuso, Artista, Presidente e Fondatore del Movimento M.A.R.I.C – La presenza di tantissime persone ha fatto sì che ancora una volta si realizzasse un evento importante, dando lustro alle iniziative che il M.A.R.I.C. sta portando avanti. Il Comandante Colonnello Stefano Capriglione, che ringrazio infinitamente, ha rinnovato la sua riconoscenza al nostro movimento. In questa serata speciale, a dare il contributo con le loro performance sono stati Operabito e l’Atelier “Anter” di Cava dei Tirreni, l’associazione Estate Classica di Nella Pinto, l’Associazione Saranno Vietresi e per la parte gastronomica i ristoranti “Il Cantastorie” e “Il Pescatore” di Vietri, i quali in ogni occasione mettono a disposizione la loro competenza. Ringrazio loro, l’Associazione “Persano nel Cuore” e tutti quelli che hanno contribuito a rendere quest’evento speciale.

Lo scopo della serata era quello di sostenere e portare avanti il progetto del M.A.R.I.C. della “Casa della Cultura” ad Accumoli. Speriamo che le persone siano sempre più attente e sensibili verso questi temi, siamo infatti già concentrati sul prossimo evento di domani sera, lunedì 21 maggio, che vedrà coinvolta la squadra della Salernitana in una cena di solidarietà al “Casolare” di Pellezzano per questa importante raccolta fondi._”

Lunedì 21 maggio cena di solidarietà M.A.R.I.C – Salernitana

Si svolgerà il prossimo lunedì 21 maggio alle ore 20:00 presso l’agriturismo “Il Casolare” di Pellezzano (SA) una cena di solidarietà organizzata dal Maric (Movimento artistico per il recupero delle identità culturali) di Salerno al fine di sostenere la costruzione della Casa della Cultura ad Accumoli, un centro polifunzionale per i giovani nel comune colpito dal terremoto. Alla serata, cui prenderanno parte tra gli altri anche il Direttore Sportivo della Salernitana Angelo Fabiani e una delegazione di calciatori, potranno partecipare tutti i tifosi granata con un contributo di 15€. (uff. stampa US Salernitana)