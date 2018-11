Strade Sicure rinnova la partnership con Luci d’Artista.

L’Associazione Strade Sicure parteciperà anche quest’anno all’evento LUCI D’ARTISTA con i nostri volontari che svolgeranno il ruolo di facilitatori del flusso pedonale ; il servizio gratuito e volontario, che svolgiamo per la società che ci ha invitato e che si occuperà nello specifico della sicurezza e per l’amministrazione comunale, ci vedrà impegnati in tutti i week end a partire da domani 9 novembre in occasione dell’inaugurazione e fino al 20 Gennaio 2019 dove i facilitatori regoleranno il flusso pedonale e segnaleranno, in caso di infortuni o problematiche di qualsivoglia genere che questa manifestazione potrebbe presentare, alle autorità competenti in maniera tempestiva anche grazie all’utilizzo di radio con frequenze dedicate per le segnalazioni urgenti.

Le nostre postazioni saranno i tre attraversamenti pedonali sul Corso Vittorio Emanuele, ove si incrociano vetture e pedoni.

Auspichiamo che il nostro gratuito e volontario contributo sia l’opportuno supporto che la nostra ASSOCIAZIONE può offrire alla cittadinanza ed alle Istituzioni.

