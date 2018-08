Stelle e dolcezze con lo chef pasticcere Pietro Macellaro all’Hotel Le Agavi di Positano venerdì 10.

Appuntamento goloso all’Hotel Le Agavi di Positano (via G. Marconi, 169 – www.leagavi.it – 089 81 19 80) con lo chef pasticcere Pietro Macellaro per l’evento “Stelle e dolcezze” in programma venerdì 10 luglio alle ore 22. Il maestro, 3 Torte Gambero Rosso e Medaglia d’Oro 2017/2018 agli International Chocolate Awards, proporrà le ghiotte creazioni della sua Pasticceria Agricola Cilentana sulla “Terrazza Alma” nella notte delle stelle cadenti.

Sarà possibile assaggiare la sua Perlanera che gli ha consentito di vincere la Medaglia d’oro al Concorso Nazionale Italiano, realizzata con ricotta di Bufala con arancio candito, gocce di cioccolato 70% dark e vaniglia naturale del Madagascar, ricoperta con glassa a specchio e foglia d’oro. Poi la Sinfonia tropicale fatta da otto strati in 4 cm di maracuja, lime, mango naturale e crumble al fior di sale di Trapani, ancora la mousse di nocciole di Giffoni con crumble pralinato e salato e infine il panettone a tre lievitazioni con limone della Costiera Amalfitana e origano selvatico del Monte Cervati.

La chiusura è affidata all’Executive Chef dell’hotel, lo stellato Luigi Tramontano che propone un semifreddo al limone con cuore di cagliata al limone, una mousse di pesca con pepe di Sechuan e un eclair con ganache montata al caffè.

L’Hotel Le Agavi ha inoltre in programma prossimamente il Ferragosto positanese tra musica, cucina tipica e fuochi d’artificio. Tre giorni che coinvolgeranno tutta la struttura. Serate speciali da lunedì 13 agosto con lo show “Nuttata ‘e sentimento”, serenate al chiaro di luna con le più belle melodie italiane ed internazionali. Martedì 14 agosto al ristorante “Remmese” è in programma lo spettacolo “L’eleganza dei gesti” dove tradizione, danze e costumi si mescolano in un evento magico. Mercoledì 15 agosto si festeggia con una delle tradizioni più radicate in Costiera Amalfitana: i fuochi a mare in onore di Santa Maria Assunta. Lo spettacolo, che inizierà allo scoccare della mezzanotte, può essere ammirato dalla posizione privilegiata delle “Agavi” dalla spiaggia del ristorante “Remmese” oppure dalla terrazza del ristorante “La Serra” con la cena a cura dell’executive chef Luigi Tramontano. Allieteranno la serata le note dell’Italian Ensamble in un viaggio musicale tra ironia e delicatezza.

Tra i prossimi appuntamenti quello del 7 settembre, immersi in un’atmosfera accogliente è prevista la “Cena Bordo Piscina”, sulla terrazza a strapiombo sul mare, che accoglierà soltanto 12 privilegiati ospiti e il terzo incontro della rassegna “Positano Gourmet” giovedì 13 settembre con lo chef Michelino Gioia de “Il Pellicano”. La chiusura sarà affidata allo chef Nino Di Costanzo, due stelle Michelin, lunedì 8 ottobre, del ristorante “Da Nì Maison” di Ischia.

Prenotazione obbligatoria: telefono: 089811890 | email: laserra@agavi.it; remmese@agavi.it | WhatsApp: +3933172 32960