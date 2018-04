Stefano Benni inaugura il decennale del Festival della Filosofia in Magna Grecia a Vallo della Lucania.

Stefano Benni lunedì ha cominciato a discutere di Cosmo e Caos, il tema dell’edizione del Festival della Filosofia in Magna Grecia che quest’anno celebra il decennale. Oggi il protagonista è Leonardo Caffo.



Una manifestazione che quest’anno vede la presenza di 1500 studenti provenienti da licei di tutta Italia.



“Una grande emozione essere riusciti ad arrivare a dieci anni di vita del Festival con trentamila ragazzi ospitati in 31 edizioni”, ha dichiarato Giuseppina Russo presidente del Festival che ha illustrato insieme alla vicepresidente Iriana Marini, al direttore del comitato scientifico Salvatore Ferrara, alla professoressa Annalisa Di Nuzzo responsabile dell’area didattica illustreranno le caratteristiche dell’iniziativa che, partita dagli scavi di Velia oggi si svolge in sei edizioni annuali tra il Cilento, Lecce, Matera, Siracusa e Atene rimettendo in collegamento la Magna Grecia con la sua madre patria e coinvolgendo migliaia di liceali che da ogni parte d’Italia praticano la filosofia nei luoghi dove è nata e si è evoluta nei secoli.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Vallo della Lucania Antonio Aloia che si è soffermato sul l’importanza della cultura per valorizzare questo territorio ; l’assessore Genny De Cesare, il vicepresidente del Parco del Cilento Cono D’Elia.



In mattinata l’accoglienza dei circa 1500 studenti in arrivo da ogni parte d’Italia con gli street philosophy walker Parmenide, Zenone ed Eraclito, trampolieri, esibizione dei concorsi philosophical rock sulla musica di Radio Sofia con la proiezione di video, registrazioni, interviste, distribuzione di gadget e tanto altro.



La kermesse si aprirà a Vallo della Lucania, in piazza Vittorio Emanuele con la festa “La gioia dell Essere” a cura di Andrea Lucisano e Alessio Ferrara, presentata da Valentino Berton. Protagonisti saranno alcuni giovani talenti del Festival che hanno partecipato negli anni ai concorsi AnimaFilosofia (Giuliana Auletta cantautrice – Liceo Miranda di Frattamaggiore, Silvia Barbato cantante – Liceo Amaldi Nevio di Capua, Lorenzo Tellez ballerino – Liceo Sannazaro di Napoli, Settimio Serpa, Francesco Graziano e Aurora Egiziano in arte Calacrew rap – Liceo di Paola (Cs), Antonio Palma beatbox – Liceo De Carlo di Giugliano, il virtuoso chitarrista Bruno Mandolese – Liceo Sannazaro di Napoli, i giovani filosofi del Liceo Vico di Napoli, Carlo Spagnuolo batterista dal Liceo Publio Virgilio Marone di Avellino).



Il Festival stamane è proseguito al teatro de Berardinis di Vallo della Lucania:protagonista il filosofo Leonardo Caffo. A seguire le passeggiate filosofiche negli scavi di Paestum e Velia.