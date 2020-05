Avviata l’operazione di spianamento e pulizia degli arenili di Salerno. Stamattina gli addetti di “Salerno Pulita” sono entrati in azione lungo il tratto di spiaggia di Torrione per eliminare i rifiuti e per sistemare l’arenile in vista dell’ormai imminente stagione estiva e – si spera riapertura – dell’attività balneare.

Si tratta di un’attività straordinaria, che proseguirà anche su altre spiagge. Poi in estate la pulizia e lo svuotamento dei cestini verranno effettuati tutti i giorni.