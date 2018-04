Sparatoria a Battipaglia, Carabiniere ferisce bandito.

Un carabiniere spara accidentalmente ad un uomo e lo ferisce: è accaduto questa sera nel Salernitano, sull’autostrada A2, direzione Sud. Un militare della Compagnia di Battipaglia, nell’inseguire tre persone a bordo di una Fiat Croma rubata (segnalata come dedita ai furti in abitazione) dopo che questi hanno abbandonato l’auto per darsi alla fuga a piedi, ha scavalcato il guard rail per raggiungere uno dei malviventi.

Quest’ultimo si è girato all’improvviso in direzione del militare il quale, nel buttarsi a terra, ha fatto partire involontariamente un solo colpo che ha colpito il fuggiasco (un albanese 42enne) al torace. Il ferito è stato portato nell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno ed è attualmente in sala operatoria.

L’autovettura dei fuggitivi era stata vista sulla SS 18, uscita Pontecagnano. I tre a bordo della Croma, notata l’automobile dell’Arma, avevano immediatamente invertito la direzione di marcia riprendendo l’autostrada.