Sogno e son desto 400 volte, Massimo Ranieri inaugura il nuovo Paladianfex di Atena Lucana il 31 maggio.

È affidato al più acclamato Maestro delle scene italiane il ‘battesimo’ di un nuovo corso per il Paladianflex, il Gran Teatro di Atena Lucana che ambisce a conquistare un posto di rilievo tra i luoghi dello spettacolo in Campania. Una Venue di prestigio, nelle rifiniture e nell’accoglienza, una nuova direzione artistica e un’importante sinergia con Anni 60 Produzioni per offrire inedite e diverse opportunità d’intrattenimento al territorio del Vallo di Diano, e non solo.

Sarà infatti l’anteprima della stagione spettacolistica 2019/2020 lo show di Massimo Ranieri “Sogno e son desto 400 volte”, fissato per venerdì 31 maggio, organizzato da Anni 60 produzioni con la direzione artistica di Tappeto Volante. L’incontro tra le due importanti realtà che operano da anni nel settore degli eventi s’intreccia con la sfida imprenditoriale nata dalla volontà della famiglia Di Mieri di creare un contenitore di prestigio nel Vallo di Diano, legato al territorio dove si è sviluppata la loro azienda, la Dianflex srl.

Accanto all’ottima programmazione già in corso di eventi da club e disco, la Venue è stata affidata dalla proprietà alla direzione artistica di Tappeto Volante, la società diretta da Domenico Maria Corrado. La sinergia e il know how di Anni 60 Produzioni, promoter leader in Campania nello show business live, ha come obiettivo quello d’inserire il Gran Teatro Paladianflex nel circuito dei più importanti concerti teatrali, puntando poi anche ad aprirlo ai nuovi esponenti della musica “mainstream”, la più amata oggi dai giovanissimi.

LO SHOW In attesa della stagione 2019/2020, si parte dunque venerdì 31 maggio con un allestimento teatrale tutti posti numerati a sedere, per godere al meglio dello show campione di incassi “Sogno e son desto 400 volte”. Lo spettacolo, già leggendario per lo straordinario successo registrato in tutta Italia, premiato da ripetuti sold out, ha nel suo protagonista l’indiscusso, acclamato e acclarato, punto di forza.

Dopo 400 straordinarie repliche, lo show, ideato e scritto da Massimo Ranieri con Gualtiero Peirce, si rinnova e si conferma un must delle scene, rinvigorito ad ogni stagione dall’inesauribile maestria live del suo protagonista. Tra canzoni, aneddoti e colpi di teatro, l’artista continua ad incantare generazioni di spettatori con questa versione aggiornata dello show in cui resta immutata la formula vincente di “Sogno e son desto”, tra le grandi melodie senza tempo e i suoi brani più celebri, passando per il teatro umoristico e tante sorprese.

In ogni magica replica, sospesa tra le emozioni e i sogni che solo un’artista unico come lui è in grado di regalare immutati nel tempo, Ranieri veste il triplice ruolo di cantante, attore e narratore per interpretare i suoi grandi successi musicali, proporre tutto il meglio del suo repertorio più amato, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione napoletana, gli omaggi ai grandi sognatori e i grandi classici del cantautorato italiano.

Ad accompagnarlo l’Orchestra formata da Andrea Pistilli (chitarra), Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Marco Rovinelli (batteria), Donato Sensini (fiati), Stefano Indino (fisarmonica). Organizzatore generale dello show Marco De Antoniis, light designer Maurizio Fabretti.

INFO UTILI I biglietti per assistere allo spettacolo saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di lunedì 18 marzo on line su www.ticketone.it e nelle prevendite abituali (circuiti Ticketone e Go2). Tre i settori di platea numerata disponibili (con prezzi da € 40,00 a € 60,00 comprensivi di diritti di prevendita) Per informazioni sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

Il Gran Teatro PalaDianflex è una struttura polivalente di 2.100 mq coperti, su uno spazio di circa 6.000 mq, ha una capienza di 2.000 persone in piedi e di circa 1.500 in allestimento teatrale con tutti posti numerati; è dotata di tutti i comfort per gli spettatori, perfettamente condizionata d’estate e ben riscaldata d’inverno, dotata di un accogliente foyer d’ingresso con bar e guardaroba. È inoltre dotata di un parcheggio privato e custodito di circa 15.000 mq, ed è posizionato a soli 600 metri dall’uscita di Atena Lucana dell’Autostrada Salerno – Reggio Calabria.