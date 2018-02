Social eating e Home Restaurant, novità imprenditoriale a Salerno.

La nuova frontiera del social sharing: il social eating!

Home Restaurant Hotel nasce dall’idea di Gaetano Campolo, giovane cuoco calabrese che dopo aver maturato esperienza e professionalità in giro per l’Europa ha raccolto tutto questo suo bagaglio di esperienze nel singolare sogno di unire il social eating e il social travelling, dando vita nel 2015 a un progetto unico, che ha come obiettivo quello di condividere e rendere accessibile a tutti gli appassionati di cucina e territorio, il buono, il bello e l’unicità della tradizione italiana a tavola. Il suo progetto rinnova profondamente il concetto di ospitalità, lo rilancia in maniera ineccepibile, mettendo al centro non solo una location unica e originale ma anche e soprattutto le persone, che attraverso la loro cucina, condividono le loro esperienze, i loro gusti e dunque la loro storia. Home Restaurant Hotel mira così a esaltare il cuore pulsante della gastronomia italiana, il fulcro da dove essa è nata, ha preso vita e si è fatta conoscere in tutto il mondo: ovvero la Casa.

Questo progetto sviluppa cosi una possibilità di scelta e proposte , accessibili a tutti i tipi di ospiti e commensali, che siano essi in vacanza o in una semplice gita fuori porta, che siano della medesima località a godersi un pranzo di famiglia o semplicemente una cena di lavoro. Con la straordinaria intuizione del giovane chef, chiunque può decidere di mettere a disposizione il proprio spazio di casa e la propria passione per la cucina per dare vita a una straordinaria esperienza; sia esso un appassionato alle prime armi, un amante della cultura e della tradizione o persino uno chef professionista. Il social Eating è un universo a 360 gradi pieno di possibilità e inventiva dove se davvero lo si desidera , ci si può mettere in gioco con il proprio talento o anche solo con la propria passione. La passione è libera e condivisibile , nessuna normativa e nessuna legge improvvisata può fermare questo concetto. Questo progetto non lascia escluso proprio nessuno all’interno del settore ricettivo e per questo motivo si suddivide in tre possibilità di esperienza: l’Home Restaurant ,il cuoco a domicilio e il restaurant hotel.