Si tuffa e batte la testa, grave 19enne a Maiori.

Attimi di preoccupazione a Maiori per le condizioni di un giovane che questo pomeriggio, in seguito a un tuffo nello specchio acqueo del porto turistico, ha battuto violentemente il capo sul fondale. Il ragazzo, lombardo di 19 anni in vacanza a Maiori presso alcuni parenti, ha perso i sensi e bevuto molta acqua.

Soccorso immediatamente dalle persone che si trovavano con lui, le urla di disperazione hanno allertato i volontari della Croce Rossa di base proprio al porto con l’idroambulanza, che si sono fiondati nei pressi del pontile. Oltre ad aver perso i sensi, il ragazzo era in arresto cardiaco con un trauma cranico e ferite alla testa: rianimato per ben due volte attraverso le manovre salvavita e intubato, è stato portato direttamente a bordo si un’eliambulanza giunta sul posto in tempi record per il trasferimento al reparto di Neurochirurgia del “Ruggi d’Aragona” per le necessarie indagini. Le sue condizioni sono state definite gravi.