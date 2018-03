Si parla di donne immigrate sabato 10 da Art.tre.

Sabato 10 marzo alle ore 20:00 l’Associazione Culturale Art.tre- Vicolo San Bonosio 7, Salerno, per il quarto anno, da vita ad un evento dedicato alle donne . Non piu’ donne del passato , stavolta.

Ma protagoniste dei nostri giorni, del nostro tempo, che contribuiscono a costruire la grande storia al femminile.

Fatou e Anna, rappresentanti del sempre piu’ numeroso universo femminile della migrazione , racconteranno la loro storia, la difficolta’ di conciliare i tempi di vita e di lavoro, le implicazioni familiari, sociali, economiche e psicologiche del migrare essendo donna , congedandosi con un monito: sebbene ci sia ancora tanta strada da fare e nulla e’ dato per scontato, ovunque ed in ogni condizione bisogna essere tenaci e lottare per la propria emancipazione.

“Nulla sta fermo per noi . Questa e’ la nostra condizione naturale, eppure la condizione piu’ contraria alle nostre propensioni” – Virginia Wolf