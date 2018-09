Settembre in Vigna, due appuntamenti a San Cipriano Picentino.

In occasione della Vendemmia, Villa Rizzo Masseria della Nocciola Resort & SPA, ha deciso di aprire le porte della propria vigna e ad accogliere tra i suoi filari tutti gli appassionati del settore e non. Al tramonto, nel cuore dei Monti Picentini, tutti gli ospiti saranno accompagnati in un’esperienza che avrà il sapore della terra e della genuinità, tra vigneti, orti e frutteti per gustare i prodotti locali tra i filari della vigna, circondati da un’atmosfera elegante, conviviale e gioiosa.

Grazie anche al supporto dell’esperto viticoltore di Villa Rizzo che attraverso la sua esperienza diretta farà conoscere a quanti interessati le attività viti-vinicole e tutti i segreti per un buon vino. Le prossime date in calendario sono: mercoledì 5 settembre e martedì 11 settembre a partire dalle ore 19.30. Proprio in occasione dell’ultima data dedicata all’ iniziativa, gli ospiti saranno coinvolti direttamente nella raccolta dell’uva stessa.

L’esperienza inizierà con la visita alla scoperta dei vigneti, dove saranno mostrate le diverse tipologie di vigna (merlot, aglianico, fiano e greco); lungo la passeggiata che accompagnerà a scoprire la vigna i partecipanti potranno gustare i sapori della terra e assaporare il vino della cantina Villa Rizzo.

Un’esperienza unica immersi nel fascino intramontabile dell’antica Masseria che, sapientemente ristrutturata e immersa in 12 ettari di uliveti e noccioleti con vista panoramica sui Monti Picentini e Salerno, si conferma essere una delle location più rinomate del nostro territorio: il posto ideale per ricevimenti privati, eventi ed iniziative enogastronomiche e culturali dove poter trascorrere del tempo, circondati dalla natura, da charme storico e da un’atmosfera calda e ospitale.