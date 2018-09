Servizio Civile, convegno all’ONMIC mercoledì 19.

All’interno di un percorso sul complesso ed articolato sistema del volontariato, soprattutto alla luce dell’approvazione del D.lsg. n.40/2017, concernente l’istituzione e la disciplina del Servizio Civile Universale, si colloca il convegno “Il servizio civile come dono arricchente: ieri nazionale, oggi universale”, che si terrà nella giornata di mercoledì 19 settembre, presso la Sala Conferenze dell’ONMIC.

La nuova riforma pone particolare attenzione alle problematiche dei giovani, poiché rappresentano una delle categorie più colpite dalla crisi economica. Proprio in vista di queste novità, l’associazione ONMIC riconosce il ruolo fondamentale dell’associazionismo nel promuovere la cultura del volontariato, incentivando la partecipazione dei giovani al Servizio Civile: una vera e propria esperienza di alterità che permette di uscire dai proprio bisogni soggettivi per incontrare quelli della comunità, nonché un’importante occasione per costruire la propria identità ed acquisire abilità e competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Sono invitati a partecipare i giovani tra i 18 e 29 anni , gli Enti No Profit, Enti locali e la comunità tutta, in quanto il convegno è stato pensato come un’opportunità per promuovere tra i partecipanti la motivazione a dedicarsi a varie forme d’impegno nei confronti della comunità locale, o di alcune componenti di essa, che manifestano svantaggi o bisogni di varia natura.

Nella stessa giornata, si terrà l’Open Day dedicato all’APL Training&Working, con servizi e informazioni sull’orientamento specialistico e l’accompagnamento al lavoro.

Il Programma: